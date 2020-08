Jenni Rivera « ressuscitée » surprend à nouveau ses followers. Une vidéo de Tik Tok refait surface qui secoue ses fans « J’ai été choquée, vous êtes comme Jenni », ont déclaré certains utilisateurs

Après avoir précisé qu’elle n’était pas La Diva de la Banda, une vidéo de Tik Tok de Gracie Monico refait surface, mieux connue sous le nom de Jenni Rivera « ressuscitée », ce qui secoue ses fans, puisqu’ils disent qu’elle est juste comme la chanteuse, décédé le 9 décembre 2012 dans un accident d’avion.

Dans le compte Tik Tok de Jenni Rivera « ressuscitée », qui a dû changer son nom de « Gracie as Jenni » à « Gracie the Imitator », vous pouvez voir une vidéo dans laquelle il est confirmé que l’imitateur est le même que La Diva de la Banda à la fois en apparence et dans sa voix.

«Bonjour mes amis Tik Tok, ils disent que je pourrais me présenter à la présidence. Imaginez que si j’étais président, nous ferions la fête, ivres, tequila, et nous ne nous soucierions de rien », a déclaré le double de Jenni Rivera sans imaginer que cela secouerait ses fans, et ils n’ont pas tardé à réagir à cette publication.

«J’aurais aimé que tu sois elle», «Ah su mad… c’est comme voir la Diva de la Banda», «La voix? C’est identique »,« Jenni tu es vivante, que Dieu te bénisse »,« Comment tu as l’air »,« Tu es belle ».

De son côté, une admiratrice de Gracie Monico, la «ressuscitée» Jenni Rivera, n’a pas hésité à s’exprimer ainsi: «J’ai été choquée, tu es comme Jenni. Bon Dieu, ta ressemblance est incroyable, je te jure que tu es elle, que Dieu te bénisse ».

Un internaute est convaincu que la femme de cette vidéo est Jenni Rivera: «Un huev… qui est Jenni, elle ressemble, elle a sa taupe et sa voix, mais plus grosse, car évidemment, quelques années se sont écoulées, bien sûr qu’elle est Jenni ».

Bien que plusieurs fans aient été choqués après avoir vu cette vidéo de Tik Tok, d’autres n’étaient pas très drôles.