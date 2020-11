La vidéo émouvante de l’entraînement des Pumas à domicile avant de battre les All Blacks

Les Pumas ont marqué l’histoire du rugby argentin. Pour la première fois en 30 confrontations, ils ont réussi à vaincre les puissants Tous les noirs. Grâce à une performance exceptionnelle de l’équipe, ajoutée au match stellaire de Nicolas Sanchez, auteur de tous les points pour 25-15, l’équipe nationale argentine dirigée par Mario Ledesma a teint le stade Bankwest à Sydney en bleu clair et blanc.

Mais pour atteindre cette victoire qui sera sauvée à jamais dans le cœur des amoureux de l’ovale, il faut se rappeler que l’équipe argentine avait disputé son dernier match officiel il y a plus d’un an. Le 9 octobre 2019 pour la Coupe du monde au Japon, Los Pumas a battu les États-Unis 47-17 à l’issue de la phase de groupes que l’équipe n’a pas pu surmonter. Après cela, l’avancée de la pandémie a obligé l’équipe argentine à attendre 13 mois pour reprendre ses activités officielles.

Avant de sauter sur le terrain de jeu à Sydney, le seul lieu où se déroulera ces Trois Nations renouvelées, qui a changé de nom en raison du retrait de l’Afrique du Sud, la Fédération argentine de rugby s’est étendue. une vidéo sur les réseaux qui avec le passage du match contre les Néo-Zélandais et avec la victoire qui a suivi est devenue virale sur les réseaux sociaux.

“En cette période d’adversité, l’équipe s’est également construite grâce aux efforts de chacun”, était le titre de titre pour présenter le travail que chaque membre de l’équipe de Los Pumas a fait à domicile jusqu’à ce qu’il soit autorisé à reprendre l’entraînement pour le début de la compétition. Dans ces images, vous pouvez voir la pute Julian Montoya en disant que formé pendant environ 100 jours dans son département. Aussi, le pilier Santiago Medrano Il a dit dans la vidéo que il a demandé de l’aide à son père pour pratiquer la mêlée.

La formation des Pumas au milieu de la pandémie

De son côté, dans l’une des cartes postales les plus référentielles de l’époque que les athlètes confinés par la pandémie ont dû passer, le demi de mêlée Tomás Cubelli a montré comment il faisait des passes dans le garage de sa maison. Une autre des putes, Santiago Socino, étalez les exercices de sortie de balle pour une ligne qui fait demandant à son père de grimper sur le toit de sa maison pour travailler le vol de la balle.

Au-delà du travail privé, la vidéo de l’UAR a montré comment le staff technique a communiqué avec les joueurs via Zoom pendant environ six mois et quel a été le retour avec les protocoles de distanciation sociale que le gouvernement argentin a permis pour la sélection de revenir. pour s’entraîner sur le terrain. Une fois arrivés en Australie, ils ont dû être isolés dans leurs chambres pendant deux semaines. Ils ont tout fait là-bas: manger, faire de l’exercice et dormir jusqu’à ce qu’ils puissent quitter leur résidence.

«Nous avons pu faire cela et bien plus encore. Nous sommes capables d’honorer le maillot Los Pumas “, étaient les mots qui ont mis fin à un clip qui a précédé ce qui était une performance inoubliable de l’équipe nationale argentine contre les All Blacks. L’Argentine a gagné et c’était un prix pour tout le travail inlassable d’une équipe et du personnel d’entraîneurs qui rêvaient de ce moment.

L’un des joueurs des Pumas aidé par son père à entraîner la mêlée alors qu’il était confiné chez lui

«Quand nous nous sommes assis dans les gradins, avant le début du match, cela ne me semblait pas réel de vivre quelque chose comme ça. Après tout ce qui s’est passé, attendre à nouveau un match était fou. Avec la pandémie, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, il y avait beaucoup d’intangibles qui se rassemblaient et qui se reflétait ici. Nous ne les avons jamais battus et nous sommes venus ici pour les battre », ont dit Mario Ledesma une fois le triomphe historique consommé.

Et presque comme un clin d’œil au destin, cette vidéo qui a révolutionné les réseaux sociaux après avoir battu les Men in Black, s’est doublée des propos du coach de Los Pumas. «Dans le rugby argentin, un travail immense est fait. Je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent, d’une certaine manière nous jouons aussi pour eux “.

