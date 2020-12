Andrea Legarreta a déclaré que si l’émission du matin se terminait, “le monde ne se terminerait pas” (Photo: Instagram @andrealegarreta)

Ce lundi matin, le forum 2 de Televisa San Ángel avait l’air plein et surtout heureux, car après presque huit mois sans pouvoir y parvenir, toute la distribution de l’émission s’est présentée au travail. Et c’était que cela n’avait pas été possible car à l’époque, lorsque la pandémie a commencé, le producteur de l’émission, feu Magda Rodríguez, a décidé de diviser les présentateurs en équipes, afin de maintenir une distance saine et un plus petit nombre de personnes dans le forum pour réduire les risques d’infection à coronavirus.

Et bien que tout au long de ces mois Plusieurs membres de la distribution de Hoy ont été testés positifs au COVID-19, ce matin, ils pourraient tous se réunir. “Bonjour, bon début de semaine. Ne regardez rien d’autre. Maintenant, il y a une salle comble », Galilea Montijo annoncée comme bienvenue au début de la transmission. «Quel plaisir, full house. Maintenant oui mon ‘Audacieux ‘ c’était négatif, ce qui me remplit d’émotion », Andrea Legarreta, la première du casting à avoir contracté la maladie il y a des mois, l’a saluée.

Après avoir été si longtemps séparés par les équipes «A» et «B», les animateurs de l’émission du matin ont pu se réunir, et sans COVID-19: c’était ainsi Marisol González, Jorge ‘L’âne’ Van Rankin, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, ​​Raúl Araiza, Paul Stanley et Lambda García étaient heureux de partager ensemble sur le plateau de l’émission à succès diffusée depuis plus de deux décennies.

La boîte pleine de présentateurs était en ondes ce matin (Photo: Capture d’écran)

Concernant les jours de décembre, quand les vacances et les vacances arrivent, c’est Legarreta qui a expliqué comment la logistique du programme sera gérée afin de continuer à apparaître à l’écran chaque matin:

«Comme chaque année depuis le début du programme Hoy, évidemment ce sont des vacances-travail, parce que nous sommes sur le cadre, nous sommes à l’antenne, ce sont des programmes qui se font avec le même engagement, avec la même affection et avec la même envie de divertir et donc, Ils méritent aussi, nous le méritons tous pendant la pandémie … eh bien, peut-être que nous nous sommes arrêtés ou à cause d’une maladie ou parce qu’ils se relayaient, mais en réalité, depuis que la pandémie a commencé à ce jour, nous n’avons pas arrêté. Le programme Hoy ne s’est pas arrêté et Je crois que des vacances sont juste et nécessaires“L’actrice a également déclaré au journaliste Edén Dorantes pour sa chaîne YouTube.

Legarreta elle a réfléchi sur les personnes du public qui la considèrent comme “la figure la plus emblématique du matin” et bien qu’il ait apprécié la distinction, il a également assuré que «personne n’est indispensable».

Legarreta a déclaré qu’elle était très reconnaissante au public de la considérer comme un élément fondamental de la matinée (Photo: Instagram par Andrea Legarreta)

«Écoutez, je crois que le temps et les années vous placent dans un endroit. Ce que je crois aussi, c’est que personne n’est indispensable. J’ai l’impression que le programme Hoy s’est soudainement terminé chacun de nous prendrait peut-être un chemin différent et avec la même joie, le même dévouement et la même passion. Le monde ne finirait pas pour personne non plusJe suis très reconnaissant car il y a des gens qui disent “ je pense à aujourd’hui, je pense à toi ”, et que pour moi c’est très beau, imaginez que de nouvelles générations sont nées, elles ont grandi avec nous, elles ont dansé les “ félicitations ” depuis qu’elles étaient petites, d’autres déjà ce sont de petits garçons, d’autres se sont déjà mariés », a-t-il déclaré devant Televisa.

Il a assuré qu’il prendrait des vacances à la fin de l’année, mais n’a pas indiqué où il voyagerait ni comment il en profiterait (Photo: Capture d’écran)

“Oui, je fais partie de la vie, de l’histoire de nombreuses personnes qui allument leur télévision dans la cuisine, dans la chambre, dans le salon et cela a été très beau pour moi. Parfois je sors et il y a des gens qui me traitent encore plus affectueux que mes tantes parce que je fais partie de leur quotidien et pour moi c’est quelque chose de très flatteur. Je ne sais pas si je n’étais pas là je n’existerais pas Aujourd’hui, je pense que oui, je pense avoir appris à comprendre que la vie continue, cependant, j’apprécie beaucoup et j’apprécie qu’on me dise ça “, terminé.

