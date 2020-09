La détection d’un éventuel signe de vie dans les nuages ​​de Vénus n’est que le début.

Lundi 14 septembre, des chercheurs ont annoncé qu’ils avaient repéré l’empreinte digitale de la phosphine dans l’atmosphère de Vénus, à une altitude où les températures et les pressions sont similaires à celles ici sur Terre au niveau de la mer.

Sur notre planète, la phosphine n’est produite que par les microbes et par l’activité industrielle humaine, pour autant que nous puissions en juger. Ainsi, trouver le gaz sur un autre monde, dans un environnement que les astrobiologistes avaient déjà signalé comme potentiellement habitable, est en effet une nouvelle passionnante.

Mais on ne sait pas pour le moment ce que signifient réellement les nouveaux résultats, ont souligné les membres de l’équipe de découverte. Les microbes vénusiens émettent peut-être de la phosphine, mais il est également possible que la substance soit générée par des réactions chimiques exotiques que nous ne comprenons pas et qui n’ont rien à voir avec la vie.

« Nous avons ce qui pourrait être une biosignature, et une histoire plausible sur la façon dont cela est arrivé », a déclaré Pete Worden, directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Breakthrough Initiatives, dans un communiqué. «La prochaine étape consiste à faire la science fondamentale nécessaire pour enquêter de manière approfondie sur les preuves et envisager la meilleure façon de confirmer et d’élargir la possibilité de la vie.»

Les initiatives de percée aideront les scientifiques à franchir la prochaine étape, en finançant une équipe pour étudier en détail la découverte de phosphine et ses implications potentielles. Les chercheurs seront dirigés par Sara Seager, spécialiste des planètes du MIT, experte des atmosphères d’exoplanètes et des biosignatures potentielles qui est également membre de l’équipe de découverte de la phosphine.

« Le groupe enquêtera sur le cas scientifique de la vie et analysera les défis techniques d’une mission exploratoire au cas où ces preuves s’avéreraient convaincantes », ont déclaré les représentants de Breakthrough Initiatives dans le communiqué, qui n’a pas révélé combien d’argent sera déboursé ni combien de temps. l’étude durera.

«Nous sommes ravis de repousser les limites pour essayer de comprendre quel genre de vie pourrait exister dans l’atmosphère très dure de Vénus et quelles autres preuves de la vie une mission à Vénus pourrait rechercher», a déclaré Seager dans le même communiqué.

Pour vous donner une idée de la dureté de cette atmosphère: les nuages ​​vénusiens sont principalement composés d’acide sulfurique, qui tuerait probablement rapidement les microbes semblables à la Terre à moins qu’ils ne soient entourés d’une sorte de coquille protectrice, a déclaré Seager lors d’une conférence de presse hier.

Mais la vie de Vénus, si elle existe, n’a pas à être semblable à la Terre. Les microbes peuvent avoir surgi indépendamment sur la deuxième roche du soleil, auquel cas ils seraient très différents des organismes dépendants de l’eau sur notre planète. (Et si les microbes de Vénus représentent effectivement une «seconde genèse», nous pourrions être à peu près sûrs que la vie est commune dans tout l’univers.)

Seager sera le chercheur principal (IP) du projet nouvellement annoncé. La rejoindre dans l’équipe de direction sont:

Janusz Petkowski du MIT (adjoint PI);

Chris Carr du Georgia Institute of Technology;

Bethany Ehlmann du California Institute of Technology;

David Grinspoon du Planetary Science Institute, un ardent défenseur de longue date de l’idée que les nuages ​​de Vénus sont une demeure possible pour la vie;

Pete Klupar des Breakthrough Initiatives (ingénieur en chef).

Le nouveau projet est un choix naturel pour les initiatives de percée, une série de cinq ans de programmes scientifiques fondés et financés par le milliardaire technologique Yuri Milner qui vise à aider à répondre à certaines des plus grandes questions de l’humanité.

Parmi les autres projets financés par les initiatives, citons Breakthrough Listen, un effort de 100 millions de dollars pour scanner le cosmos à la recherche de signes d’intelligence extraterrestre, et le Breakthrough Starshot de 100 millions de dollars, qui développe une technologie permettant d’explorer de près les exoplanètes à proximité avec de minuscules sondes robotiques.

« Trouver la vie n’importe où au-delà de la Terre serait vraiment mémorable », a déclaré Milner dans le même communiqué. «Et s’il y a une chance non négligeable que ce soit juste à côté de Vénus, explorer cette possibilité est une priorité urgente pour notre civilisation.»

