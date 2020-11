. / Bienvenue Velasco

Par le biais d’une résolution publiée aujourd’hui au Journal officiel, le gouvernement de Buenos Aires a approuvé le protocole de prévention et de gestion des cas de COVID-19 qui devrait être utilisé pour les événements en streaming. Comme détaillé, la fréquentation maximale doit être de 40 personnes, en respectant toujours une occupation de l’une d’entre elles tous les 15 m2.

Cette modalité est partie du plan de mise en service complet et progressif et il sera appliqué dans les centres de congrès, les expositions, les foires et les salles ou espaces pour les événements dans les hôtels.

Fernando Starface, secrétaire général et relations internationales de la ville, a déclaré qu ‘«avant la pandémie, Buenos Aires était considérée comme la meilleure ville d’Amérique pour le tourisme de réunion. Il s’agit d’une première étape pour lancer le secteur et positionner la Ville comme une destination prête à recevoir des touristes ».

Ce sont les événements prévus dans la ville de 2020 jusqu’en octobre

Selon le classement annuel préparé par l’International Congress and Convention Association (ICCA), la ville est la meilleure destination en Amérique pour le tourisme de réunion et se classe au 11e rang mondial. En 2019, 127 congrès et conventions ont eu lieu: 450000 personnes ont visité la Ville pour affaires en 2019, ce qui ils ont laissé une dépense totale de 500 millions de dollars américains, selon les informations de l’Office du tourisme de Buenos Aires.

Cette année, selon @travelbuenosaires, 659 événements étaient prévus entre janvier et octobre. Parmi ceux-ci, 549 étaient des congrès et conventions et 110 foires et expositions. Deux événements sur 10 prévus pour 2020 ont été annulés. La plupart dans les mois de mars, avril et mai. Seuls 6% ont été réalisés et 46% ont été réalisés virtuellement. Sur le total, 24% ont été reportés. Parmi ceux qui ont confirmé une nouvelle date, 40% les ont transférés au dernier trimestre de l’année et le reste à 2021.

Gonzalo Robredo, président de ladite entité, a expliqué qu’ils continuaient «d’œuvrer pour le rétablissement graduel et responsable des activités. Maintenant, nous activons les événements de streaming. Buenos Aires doit à nouveau avoir une visibilité internationale et accueillir des événements majeurs. En collaboration avec le secteur privé, nous travaillerons pour nous rétablir en tant que leaders du tourisme de réunion et nous ajouterons les activités manquantes, telles que les événements hybrides ou le protocole de tourisme de réunion jusqu’à ce que nous atteignions la normalité ».

Qu’est-il arrivé aux événements prévus jusqu’en octobre 2020 dans la ville

Pour compléter cette mesure et avancer dans le plan progressif de démarrage du tourisme de manière sûre et responsable, du gouvernement de Buenos Aires ils ont également approuvé les protocoles d’hébergement hôtelier et pour les hôteliers à des fins touristiques, des visites guidées en plein air, des transports touristiques, des magasins de détail, où les agences de voyages sont autorisées.

De cette manière, la ville a obtenu le sceau de destination sûre du World Travel and Tourism Council (WTTC), un signe distinctif qui souligne précisément que la destination est sûre et prête à recevoir des touristes.

Concernant l’offre touristique, l’Autorité du Tourisme de Buenos Aires a confirmé que la ville a circuits touristiques en plein air bien entretenus marcher ou faire du vélo dans tous les quartiers. En outre, les musées, les spectacles en plein air, l’Eco Park, la réserve écologique de Costanera Sur, les marchés et les patios gastronomiques, entre autres, sont déjà activés.

Parmi les principales recommandations du protocole figurent les suivantes:

-Fermer des équipes minimales, en comptant un effectif minimum essentiel.

-Confirmer le nombre de personnes et respecter la distanciation sociale établie.

-La capacité d’accueil sera de 40 personnes maximum, à condition que la surface d’occupation d’une personne par 15 m2 puisse être respectée.

-Les personnes intéressées par le développement d’événements en streaming doivent en informer l’Office du tourisme de la ville de Buenos Aires 5 jours ouvrables avant.

– Des heures d’entrée et de sortie échelonnées seront fournies, afin d’éviter le surpeuplement.

-Les microphones utilisés seront personnels et devront être désinfectés avant et après chaque utilisation.

-Les services gastronomiques doivent prendre en compte les directives établies dans le Protocole pour les Etablissements Gastronomiques du Ministère du Tourisme et des Sports de la Nation, en plus d’observer le strict respect des réglementations applicables en matière de bromatologie et de manipulation des aliments.

-Organiser le contrôle d’accès afin de faciliter l’identification des symptômes compatibles avec COVID-19, dès que possible, en commençant par le (pré) enregistrement.

-Enregistrer le personnel qui réalisera l’événement à l’avance.

J’ai continué à lire:

Tourisme: les visites guidées en plein air de la ville sont de retour

Avec un protocole sanitaire strict, rouvre le Buenos Aires Ecopark

Pas de commodités ni de petit-déjeuner dans la chambre: comment se déroule le protocole d’ouverture de l’hôtel dans la ville de Buenos Aires

La fréquentation maximale dans les lieux où se déroulent les réunions doit être de 40 personnes, respectant une occupation de 15 m2 pour chacun. Cette année, sur 659 événements programmés entre janvier et février, 46% ont été réalisés virtuellement, 24% ont été reportés, 6% ont été réalisés et 2 sur 10 ont été annulés

La fréquentation maximale dans les lieux où se déroulent les réunions doit être de 40 personnes, respectant une occupation de 15 m2 pour chacun. Cette année, sur 659 événements programmés entre janvier et février, 46% ont été réalisés virtuellement, 24% ont été reportés, 6% ont été réalisés et 2 sur 10 ont été annulés

PLUS DE NOUVELLES