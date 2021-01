Les licences dont la date d’expiration est du 15 février 2020 au 31 décembre 2021 seront valides pendant deux ans

Par le décret n ° 1/21 de nécessité et d’urgence, le gouvernement de la ville de Buenos Aires a décidé de prolonger la validité du Les permis de conduire dont la date d’expiration est du 15 février 2020 au 31 décembre 2021 et dont la date de délivrance initiale est antérieure au 17 mars 2020.

La période d’extension à calculer sera à compter du jour suivant la date d’expiration qui apparaît dans la licence. Cela signifie que, par exemple, si la licence a expiré le 19 mars 2020, la validité est prolongée jusqu’au 19 mars 2022.

Comme indiqué, “selon le plan de mise en service complet et progressif de la ville différents services ont été mis en place pour répondre aux besoins des résidents. Parmi eux, la demande de permis pour les nouveaux conducteurs et l’extension d’un permis existant à une autre catégorie ou à un autre type de véhicule. Par exemple, de la catégorie privée au professionnel ou de la moto à la voiture ».

Il est également possible pour les porteños qui doivent voyager à l’étranger de demander la réimpression de leur licence avec une date de validité prolongée. Les habitants de la Ville peuvent accéder à cette gestion à partir du site www.buenosaires.gob.ar et recevoir la carte directement à leur domicile.

Les licences incluses dans cette option sont exclusivement celles qui ont expiré le 15 février 2020. Cette procédure est volontaire et ceux qui restent dans le pays n’ont pas à le faire puisque l’extension est valable sur le territoire national sans qu’il soit nécessaire de la faire réimprimer.

Le changement – selon le nouveau texte du DNU Buenos Aires – était dû au fait qu’après la promulgation du décret de nécessité et d’urgence n ° 260-PEN / 2020, le pouvoir exécutif de la Nation a élargi l’urgence publique en matière de santé établie par la loi n ° 260-PEN / 2020. 27 541, en vertu de la Pandémie déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en relation avec le coronavirus (COVID-19) pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur dudit décret; et que la ville autonome de Buenos Aires, par décret de nécessité et d’urgence n ° 1/20 et ses extensions, a déclaré l’urgence sanitaire dans le périmètre de la ville autonome de Buenos Aires jusqu’au 31 janvier 2021, afin d’y assister et adopter les mesures nécessaires pour prévenir et réduire le risque de propagation de contagion dans la population du virus COVID-19.

En octobre 2020, la Ville avait déjà pris la décision de prolonger l’expiration des licences pour une période d’un an. À cette occasion, il a été signalé qu’au cas où un voisin de Buenos Aires aurait besoin d’un dossier de conduite pour se rendre dans d’autres juridictions ou devrait le présenter à un organisme requérant, vous auriez la possibilité de demander une réimpression de la licence avec la nouvelle date prorogée. Cette option est activée pour les licences expirées le 15 février de cette année.

De plus, il ne faut pas oublier que Depuis le 4 janvier de cette année, les amendes pour infractions au code de la route au niveau de la ville sont 82% plus chères. Cette opportunité est l’unité fixe (FU) qui sert de base à son application, est passé de 21,40 $ à 39,05 $.

De cette façon, un mauvais stationnement – l’une des infractions routières les plus courantes – est passé d’une sanction de 2 140 $ et coûte actuellement 3905 $, l’équivalent de 100 UF. Les autres sanctions sont les suivantes: Couvrir le brevet mérite une amende de 1000 UF: 39 050 $. La violation d’un feu rouge passe de 11715 $ à 58575 $, le franchissement d’une barrière basse, de 15620 $ à 78100 $, dépassant la vitesse maximale autorisée jusqu’à 20 km / h dans les rues ou les avenues ou jusqu’à 40 km / h sur les autoroutes est plausible de 5857 $, 50, au-dessus de ces limites 9 762,50 $ et eUne vitesse supérieure à 140 km / h peut atteindre des valeurs comprises entre 15620 $ et 156200 $

J’ai continué à lire:

Les amendes dans la ville de Buenos Aires ont augmenté de 82,5% et la sanction pour excès de vitesse atteint 156200 $

Selon une enquête, l’ignorance des règles de circulation est la principale cause des accidents de la route