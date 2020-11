PHOTO DE FICHIER: Des gens marchent dans une rue de Guayaquil, en Équateur, le 20 mai 2020. REUTERS / Vicente Gaibor del Pino

QUITO, 4 novembre (.) – Le maire de la ville équatorienne de Guayaquil a resserré mercredi certaines restrictions face à l’augmentation “soutenue” des décès et des cas de coronavirus, qui remplissent à nouveau les unités de soins intensifs du système de santé.

Après avoir subi entre mars et avril l’une des pires flambées de la maladie en Amérique latine, qui a conduit le gouvernement à collecter des cadavres dans les maisons et les rues, Guayaquil a réussi à contenir les infections et à réduire le taux de mortalité avec un confinement sévère.

Cependant, au cours des dernières semaines, l’augmentation du nombre de cas a conduit à des lits pour le traitement des patients gravement malades atteints du COVID-19 atteignant 95% d’occupation et le nombre de décès est passé à une moyenne de six par jour alors que la ville était loin de là. aucun décès dû au virus.

“Nous ne jouons pas à des jeux. Ce que nous avons vu jusqu’à présent, c’est une augmentation soutenue des décès, du taux d’occupation des lits et du nombre d’infections par jour dans la ville de Guayaquil. La raison?: Les mesures d’assouplissement adoptées par les citoyens”, Le maire de Guayaquil, Cynthia Viteri, a déclaré aux journalistes. “Il s’agit d’une alerte générale à la ville de Guayaquil”, a-t-il ajouté.

Le Gouvernement, qui veille à ce que la contagion du coronavirus soit contenue dans la majeure partie du pays, a remis la prise en charge de la pandémie entre les mains des communes et de la population depuis la mi-septembre, tout en favorisant la relance d’une économie confrontée à des problèmes de liquidité.

Les nouvelles mesures à Guayaquil visent à réduire la capacité autorisée dans les centres commerciaux, les restaurants et les hôtels, ainsi que l’interdiction de vendre des boissons alcoolisées pendant 24 heures entre le jeudi et le dimanche et les jours fériés.

En outre, la mairie a interdit les danses thématiques et les événements de masse pour les fêtes de fin d’année et a autorisé la fermeture des parcs et des promenades aux mêmes dates.

“Nous n’allons pas permettre à nouveau des cadavres dans les rues ou des cris à l’intérieur des maisons, nous prendrons donc les mesures, quelle que soit leur sévérité”, a ajouté Viteri. “Nous sommes dans un moment très dangereux en ville.”

Viteri a également déclaré qu’ils étaient mieux préparés avec des fournitures de biosécurité pour la population, une augmentation des lits d’hôpitaux et une meilleure répartition des médecins dans toute la ville pour passer des tests.

L’Équateur enregistre environ 172 000 infections et 8 394 décès dus au COVID-19, selon les données officielles. Le gouvernement comprend également 4 310 autres personnes décédées probablement du virus.

(Rapport d’Alexandra Valencia. Edité par Rodrigo Charme)