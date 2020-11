FRANCFORT, 26 nov. (.) – L’économiste en chef de la Banque centrale européenne a averti jeudi qu’accepter “une phase d’inflation plus longue ou même plus faible” nuirait à la consommation et à l’investissement, ainsi que consoliderait les anticipations de croissance lente des prix. dans le futur.

La BCE prépare un nouveau plan de relance pour aider à amortir l’impact de la pandémie de coronavirus. Il examine également la manière dont il s’acquitte de ses tâches, n’ayant pas réussi à pousser l’inflation vers son objectif pendant près d’une décennie.

Philip Lane a déclaré que simplement laisser l’augmentation des prix ne pas dépasser l’objectif de la BCE d’un peu moins de 2% n’était pas une option.

“Tolérer une phase d’inflation plus longue encore plus faible … qu’on ne le pensait à l’origine serait coûteux et risqué”, a déclaré Lane à un public universitaire via le Web.

“Premièrement, cela impliquerait une reprise plus faible de la consommation et de l’investissement, en raison de la hausse des taux d’intérêt réels attendus. Deuxièmement, cela contribuerait à une tendance à la baisse des anticipations d’inflation qui pourrait s’installer”, a-t-il ajouté.

Isabel Schnabel, qui siège au conseil d’administration de la BCE, a déclaré cette semaine que la banque centrale devrait envisager de prendre plus de temps pour pousser l’inflation à son objectif de 2%, car sa politique ultra-laxiste est limitée, a des effets secondaires et risque d’aliéner le Publique.

Dans le cadre de sa révision stratégique, la BCE changerait son objectif à 2% pour un «moyen terme» non spécifié et réaffirmerait son engagement en faveur de la symétrie, ce qui signifie que tout manquement à l’objectif doit être pris au sérieux comme une surabondance.

Lors de sa réunion du 10 décembre, la banque centrale de la zone euro a gardé la monnaie ouverte pendant des années et a promis davantage de mesures de relance, probablement sous la forme d’achats d’obligations et de prêts bonifiés auprès des banques.

Les responsables de la BCE qui se sont réunis le mois dernier ont convenu qu’ils ne pouvaient pas se permettre de paraître complaisants face à une deuxième vague d’infections à coronavirus, ayant déçu les investisseurs à deux reprises depuis le début de la pandémie.

“Tout signe de complaisance, même par inadvertance, pourrait être préjudiciable dans les circonstances actuelles”, a déclaré la BCE dans son rapport de la réunion, qui a été publié jeudi.

(Reportage de Francesco Canepa et Balazs Koranyi, Reportage supplémentaire de Padraic Halpin à Dublin et Riham Alkousaa à Berlin, édité en espagnol par Manuel Farías)