Madrid, 19 décembre . .- La WTA a annoncé le programme des sept premières semaines du calendrier de la tournée 2021, avec le début de la tournée dans le tournoi d’Abu Dhabi, un événement de niveau 500 qui se tiendra du 5 au 13 janvier au Zayed Sports City International Tennis Center.

Comme l’ATP l’a fait avec le sien, la WTA a également préparé un programme de sept semaines seulement, “en tenant compte de l’augmentation des restrictions de voyage et des directives de quarantaine obligatoire établies par les gouvernements locaux”, indique-t-il dans son Libération.

La phase de qualification pour l’Open d’Australie aura lieu à Dubaï du 10 au 13 janvier, les deux événements permettant de se rendre à Melbourne depuis l’un des centres de charte désignés par Tennis Australia à Dubaï (en plus de Singapour et de Los Angeles).

À la fin de ces événements, les joueurs et leurs équipes de soutien respectives se rendront en Australie, où ils termineront la quarantaine obligatoire de deux semaines. Après la période de quarantaine, deux tournois WTA 500 se dérouleront simultanément à Melbourne Park du 31 janvier au 7 février.

Il suivra l’Open d’Australie 2021, du 8 au 21 février, avec des tirages au sort en simple, en double et en double mixte.

Une WTA 250 aura lieu lors de la deuxième semaine de l’Open d’Australie, permettant aux joueurs de rester à Melbourne, assurant ainsi trois semaines de compétition.

Steve Simon, président et chef de la direction de la WTA, a déclaré dans le communiqué: “Nous sommes très heureux d’annoncer le premier tour de tournois représentant les premières semaines de la saison WTA 2021, qui se dérouleront tous dans un environnement qui met la santé et la sécurité au premier plan “.

“Nous souhaitons exprimer notre sincère reconnaissance pour la coopération entre les principales parties prenantes et organisations du tennis, ainsi qu’avec les autorités sanitaires locales qui ont joué un rôle essentiel pour arriver à ce stade. Le travail acharné se poursuivra alors que nous envisageons plus avant 2021 pour garantir un calendrier sûr. et robuste “.

En raison des restrictions de voyage et de la quarantaine obligatoire, les tournois d’Auckland et de Shenzhen n’auront pas lieu en 2021, mais devraient revenir au calendrier du WTA Tour en 2022.

Dans les semaines à venir, la WTA fera une annonce élargissant le calendrier. ET