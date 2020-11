Milan a gagné Udinese 2-1 lors du duel joué ce dimanche dans le Stadio Friuli. Udinese a fait face au match en voulant dépasser son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre Fiorentina par un score de 3-2. Du côté des visiteurs, AC Milan a dû se contenter d’un match nul à trois contre AS Roma. Avec ce résultat, l’équipe de l’Udinese est dix-huitième à la fin du match, tandis que Milan maintient le leadership de la Serie A.

Le jeu a commencé de manière excellente pour AC Milan, qui a ouvert le score avec un Franck Kessie à la minute 18, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

La deuxième période a commencé face à face pour Udinese, qui a égalisé le jeu grâce à un but de onze mètres Rodrigo De Paul quelques minutes après la reprise du match, plus précisément à la 48e minute. Mais plus tard, l’équipe visiteuse à la 83e minute a pris les devants grâce à un but de Zlatan Ibrahimovic, terminant le match avec un score final de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc des remplaçants Jean-Victor Makengo, Kevin Lasagna, Thomas Ouwejan, Fernando Forestieri Oui Kevin Bonifazi remplacer Ali Tolgay Arslan, Stefano okaka, Gérard Deulofeu, Roberto Pereyra Oui Jens Stryger Larsen, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse étaient Sandro tonali, Brahim Diaz, Diogo Dalot, Ante Rebic Oui Rade Krunic, qui est entré par Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Davide Calabre, Rafael Leao Oui Hakan calhanoglu.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont deux Udinese (Rodrigo Becao Oui Ali Tolgay Arslan) et deux à Milan (Théo Hernandez Oui Gianluigi Donnarumma).

Avec ce résultat, Udinese reste avec trois points, en position de relégation en deuxième division et Milan avec 16 points, au lieu d’accéder à la Ligue des champions.

Le lendemain Udinese sera mesuré avec Sassuolo, tandis que les équipes rouge et noire joueront leur match contre Hellas Vérone.