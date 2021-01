Sur la photo, Edinson Cavani, Manchester United. . / EPA / PETER POWELL / Archives

Montevideo, 1er janvier . .- L’Académie nationale des lettres d’Uruguay a montré ce vendredi “son rejet le plus énergique” de la sanction imposée par la fédération anglaise de football (FA) à Edinson Cavani, de Manchester United, pour un commentaire dans médias sociaux que vous avez jugés racistes.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, il assure que ladite sanction «met en garde contre la pauvreté des connaissances culturelles et linguistiques que révèle cette Fédération en fondant une résolution aussi discutable.

Comme chacun sait, les références aux qualités physiques, morales ou personnelles d’autrui sont utilisées dans toutes les langues du monde pour créer des vocatifs, c’est-à-dire des expressions pour traiter les autres. Dans certains contextes, elles ont une teneur négative et souvent, les mêmes termes peuvent être considérés comme affectueux ou amicaux », explique le document.

Le 29 novembre, peu de temps après un retour contre Southampton, Cavani a répondu au message d’un fan avec la phrase en espagnol “gracias negrito”.

Le joueur a par la suite retiré ce commentaire et publié une déclaration s’excusant et affirmant qu’il était “absolument opposé au racisme”.

Comme l’explique l’Académie, en Uruguay “vous pouvez entendre et lire des formes comme gordis, joufflu, negri, negrito / a” et la personne qui est traitée avec ces vocatifs “n’a pas besoin d’être en surpoids ou d’avoir une peau foncée pour recevez-les. ”

“L’utilisation par Cavani de la voix noire pour s’adresser à” pablofer2222 “, un fan du footballeur, a ce genre de ténor affectueux: étant donné le contexte dans lequel il a été écrit, la personne à qui il a été adressé et la variété de l’espagnol qui a été utilisée, la seule valeur que peut avoir le noir – et en particulier à cause de sa minuscule nature – est l’affectif », dit-il.

Enfin, le communiqué souligne que la FA “a commis une grave injustice” et a révélé “l’ignorance et l’erreur concernant les usages de la langue et en particulier de l’espagnol, sans prendre en compte toutes ses complexités et contextes”.

Cavani a été sanctionné ce jeudi avec 100 000 livres (110 000 euros) et trois matchs pour son commentaire sur les réseaux.

La FA a indiqué dans un communiqué que le joueur, qui a admis les accusations, doit également assister à des séances “d’éducation en face à face”.

L’agence considère que son commentaire sur Instagram était “insultant, abusif et inapproprié”, et voit un “facteur aggravant” que le footballeur a fait référence à “la couleur, la race ou l’origine ethnique” d’une autre personne.