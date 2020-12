Gerard Butler jouera Kratos, le dieu grec mythique

Comme confirmé par les médias spécialisés Le Hollywood Reporter, l’acteur anglais de «300” et “Rock’N’Rolla», Gerard Butler, sera chargé de donner vie au dieu grec Kratos dans l’adaptation cinématographique de Dieu de la guerre, la franchise de jeux vidéo à succès. Cette production, qui sera en charge de Sony Pictures, se poursuivra avec le plan de l’entreprise, qui est de rapprocher le monde du jeu de celui du grand écran, quelque chose qui a déjà commencé cette année avec le tournage de Inexploré, qui sortira mi-2022.

Au cours des dernières années, l’industrie du jeu vidéo a commencé à être étroitement liée à l’industrie du cinéma. Cela peut être observé à la fois dans la réalisation de productions comme Death Stranding, qui prennent des scripts et livrent des expériences quasi cinématiques, ainsi que dans les adaptations pour le grand écran. Le poste de ce dernier est pris par Sony Pictures, qui cherchera à profiter des franchises exclusives de Play Station, comme c’est le cas avec Inexploré et Dieu de la guerre.

Le tournage d’Uncharted étant déjà terminé, Sony Pictures a commencé à révéler et à générer des attentes de ce que sera l’adaptation au grand écran de l’histoire de Kratos, le personnage principal de la franchise développée par Santa Monica. La première bombe liée au projet, qui a été révélée hier à travers divers médias spécialisés et aussi par Raf Grassetti, directeur artistique de GoW, est que ce sera Gerard Butler qui aura la responsabilité de faire vivre le dieu grec.

Sony présentera l’histoire de Kratos sur grand écran

Sans aucun doute, le choix des Britanniques ne semble pas une mauvaise option. Butler a su donner vie à un Leonidas spectaculaire et rappelé en 300, le film de 2006 de Zack Snyder, quelque chose qui met un peu en perspective le type de Kratos que le spectateur trouvera et comment son physique au rôle peut être.

Au-delà de la grande inclusion de Butler comme Kratos, Sony Pictures travaille activement sur ce que sera le reste de la distribution. Comme indiqué jusqu’à présent, le jeune homme Aidan Gallagher (L’Académie des parapluies), donnera vie à Atreus, le fils du dieu grec, tandis que l’expérimenté Idris Elba (Luther, The Wire), jouera Baldur, un personnage formidable et puissant de la série. À son tour, le comédien Melissa McCarthy sera en charge de donner vie à Freya.

Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant le début du tournage, les premiers reportages sur cette production commencent à donner une petite idée de ce que le film peut devenir avec son casting étoilé. Cependant, le facteur de danger que présentent les adaptations en direct des grandes franchises de jeux vidéo est toujours présent à l’esprit.

Butler savait jouer Leonidas dans le film 300 (2006)

Il faut noter l’échec récent de Monster Hunter et les complications que le film Sonic a dû atteindre pour atteindre le grand écran. Les attentes de sa communauté d’utilisateurs, qui sont compréhensibles, sont un facteur de grande considération pour les sociétés de production, qui savent qu’elles dépendent de leur approbation pour que le film puisse au moins bien faire en nombre.

Cela peut également être vu l’année prochaine lorsque le film Uncharted sortira en salles. Ceci, pour le moment, sponsorise avec un grand succès, à la fois pour son histoire et pour la participation de Tom Holland comme Nathan Drake. Dans ce contexte, il convient de noter que Play Station essaie depuis longtemps d’amener ses plus grandes franchises sur grand écran sans grand progrès. Le dernier d’entre nous, une autre des grandes propriétés développées par l’étude Le chien méchant, a également fait ses premiers pas pour avoir une adaptation cinématographique. Sam Raimi, créateur de The Evil Dead et réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, J’étais derrière le projet qui s’est terminé dans le néant.

Quelque chose de similaire s’est produit avec l’adaptation de Grand tourisme, la célèbre franchise de simulation de course. Il avait Michael De Luca et Dana Brunetti (The Social Network, Moneyball, Fifty Shades of Grey) comme producteurs, Jon et Erich Hoeber (RED, Battleship) comme scénaristes et Joseph Kosinski (TRON Legacy, Oblivion, Top Gun: Maverick) comme réalisateur. .

