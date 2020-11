Eddie Hassell, lors d’une première à Los Angeles ((Instagram: @eddie_hassell) /)

L’acteur Eddie hassell, connu, entre autres, pour sa participation au film Les enfants vont bien, qui était candidate à quatre Oscars et gagnante de deux Golden Globes en 2011, a été abattue tôt dimanche matin au Texas, a déclaré son représentant au magazine Variety.

Selon le représentant L’acteur de 30 ans a été abattu par des assaillants qui tentaient de voler sa voiture, bien que l’incident fasse l’objet d’une enquête de la police.

Hassell a eu des rôles mineurs dans les films “2012”, “The Family Tree” et “Jobs” ((Instagram: @eddie_hassell) /)

Comme cité par la station CNN, la police de Grand Prairie, au Texas, a déclaré dans un communiqué de presse avoir répondu à une fusillade tôt dimanche matin et Ils ont trouvé Hassell avec des blessures par balle apparentes. Il a été transféré dans un hôpital, où il est décédé.

Selon le New York Times, Hassell a été abattu devant l’appartement de sa copine, à Grand Prairie, une banlieue de Dallas.

Hassell est né le 16 juillet 1990 à Corsicana, au Texas. Il a joué plusieurs petits rôles au cours des années 2000 et 2010, mais est surtout connu pour son rôle de Clay dans le film de 2010 The Boys Are All Right, avec Julianne Moore et Mark Ruffalo.

Il a également participé à l’émission NBC Surface et dans la série Servantes sournoises, à partir de 2013. Il aimait le surf et le patinage, comme passe-temps.

(Avec des informations d’.)

PLUS SUR CE SUJET:

La fortune qu’Adele a rejetée pour sa transformation physique

Kanye West a donné à Kim Kardashian un hologramme de son père mort