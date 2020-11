Roberto “Puck” Miranda est décédé ce vendredi (Photo: ANDA)

Roberto Lopez Miranda, mieux connu comme “Puck” Miranda, est décédée ce vendredi Selon une déclaration faite par l’Association nationale des acteurs (ANDA) à travers leurs réseaux sociaux. Jusqu’à présent, aucun détail n’a été donné ni la cause du décès de l’acteur.

“@Andactores regrette profondément la mort de notre collègue Roberto López Miranda “Puck Miranda”, s’est produit aujourd’hui. Nos condoléances à votre famille et à vos amis. DEP », a déclaré l’association des acteurs sur son compte Twitter.

L’acteur était connu pour ses rôles dans “Complices to the Rescue”, où il a joué Damián; dans “Intrusif”, où il a donné vie à Arnulfo Castillo et en “Rebelle”, où il incarne Cosme Méndez, père de Giovanni Méndez, personnage interprété par Christian Chávez. Apparu le plus récemment dans “Voisins” et dans la série “Luis de Alba présente”.

L’acteur a révélé dans une interview pour la chaîne YouTube, Cine Mexicano, que le l’origine de son surnom était grâce à l’un des personnages les plus célèbres de William Shakespeare, dans la pièce «A Midsummer Night’s Dream».

ANDA a partagé ses condoléances avec la famille (Photo: ANDA)

«Puck est un personnage imaginaire, un elfe de la forêt et j’étais, comme il y a 40 kilos, j’étais très maigre, j’étais très jeune et, par conséquent, le personnage était à moitié pour la société titulaire des Beaux-Arts, le personnage de la rondelle gobeline et de là, dans l’environnement, ils ont commencé à me connaître sous le nom de Puck», A-t-il raconté.

Mais le surnom est non seulement resté là-dedans, mais c’est ainsi qu’il était connu dans sa vie professionnelle, à tel point que dans son identification officielle ANDA, ce nom était reflété.

«Sans que je le demande, quand je rejoins ANDA en tant qu’acteur professionnel, ils me donnent ma lettre de créance avec mon vrai nom: Roberto López Miranda et il a dit nom de scène: Puck Miranda. Et c’est à ce moment-là que je leur ai dit: ‘Hé, s’il vous plaît, n’enlevez pas mon nom chrétien ou mon nom chrétien, mettez Roberto dessus. Et Roberto ‘Puck’ Miranda est resté», A-t-il raconté.

Dans un autre clip de la même interview, l’acteur a déclaré qu’il aimait plus jouer auparavant, alors que non seulement il avait l’obligation d’aller au travail, mais qu’il y avait aussi une passion pour son travail.

L’acteur a joué le père du personnage de Christian Chávez (Photo: Televisa)

«Je me souviens que c’était très divertissant et amusant, car il y avait cette grande coexistence de marcher d’un vestiaire à l’autre, de bavarder, de bavarder, ou tout à coup de demander à quelqu’un un peu de maquillage à emprunter, la veste que vous aviez oubliée. Bref, il y avait une très belle camaraderie et il y avait quelque chose de très beau qui a été perdu et qui me manque beaucoup, dont je ressens une profonde nostalgie quand je m’en souviens: le show business “a mentionné l’acteur.

Lopez Miranda a rappelé dans cet entretien qu’ils étaient auparavant connus sous le nom de «famille» et que c’est grâce à cette union qu’il a rencontré qui allait devenir sa femme et la mère de ses enfants.

