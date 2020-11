Acteur Ryan Reynolds (. / Archive)

Stars d’Hollywood Ryan Reynolds Oui Rob McElhenney sont maintenant les nouveaux propriétaires du Wrexham AFC, une modeste équipe galloise qui évolue dans la cinquième division d’Angleterre, après avoir pris le contrôle à 100% de l’institution sportive.

Le soutien reçu par les fans de Wrexham a été écrasant: 98,6% ont approuvé le changement de propriétaire.

«Sous réserve de l’accord final, ils prendront le contrôle à 100% de Wrexham Football. Les deux parties vont maintenant procéder à la finalisation des détails de l’acquisition, et nous informerons les fans de Wrexham dès que possible », a déclaré le club gallois dans un communiqué. Une équipe qui appartient à ses fans depuis 2011. “En tant que fans de Wrexham, nous vous souhaitons la meilleure des chances à la tête de notre club de football et nous attendons avec impatience ce que l’avenir nous réserve.”

Reynolds et MaElhenney ont veillé à ce que réalisera un investissement de 2,64 millions de dollars dans le club une fois qu’ils en prennent le contrôle. Les deux ont assuré qu’ils assisteront aux matchs de l’équipe chaque fois que leurs engagements professionnels le permettront.

Rob McElhenney (.)

L’opération a commencé le Le 8 novembre, lorsque les deux acteurs ont informé les membres du club de leurs intentions. Les acteurs ont répondu aux questions des fans dans une assemblée virtuelle. Dimanche, le vote s’est clôturé avec un résultat écrasant.

Le North Wales Club a été fondée en 1864.

Reynolds et McElhenney ont soumis leurs propositions au Wrexham Supporters Trust (WST) plus tôt ce mois-ci, et leurs plans comprennent une injection de trésorerie immédiate à la fin de l’acquisition.

Reynolds a décrit Wrexham, le troisième plus ancien club de football professionnel au monde, en tant que “géant endormi” lors d’un appel Zoom avec WST ce mois-ci et a déclaré: “Le ciel est la limite, nous voulons que Wrexham soit une force mondiale.”

Message de Ryan Reynolds sur Twitter

Le club, classé 14e de la Ligue nationale à 23 équipes, est hors de la Ligue anglaise de football (EFL) depuis 2008.

Dans la presse britannique, ils affirment que les deux acteurs tournent un documentaire sur cette nouvelle aventure, quelque chose qu’aucun d’eux n’a nié.

Reynolds a promis aux fans qu’il ferait tout son possible pour assister aux matchs à domicile de Wrexham et, qu’ils gagnent ou perdent, plus tard, dégustez une pinte de bière avec ceux qui veulent vous rencontrer personnellement et discuter des performances des joueurs.

«Nous voulons visiter le stade autant que possible et voir autant de matchs que possible. Nous voulons aussi avoir quelques bières avec les fans. Nous vous assurons que vous en aurez assez de nous voir! Nous serons également les ambassadeurs mondiaux du club et nous voulons en faire une force mondiale », a expliqué la star hollywoodienne, père de trois filles avec sa collègue actrice Blake Lively.

Continuer à lire:

Ryan Reynolds a vendu sa marque de gin pour 610 millions de dollars mais s’est excusé auprès de sa femme Blake Lively pour l’accord