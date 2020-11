Par Jamie McGeever

BRASILIA, 13 novembre (.) – L’activité économique au Brésil a augmenté en septembre pour le cinquième mois consécutif, a annoncé vendredi une enquête de la banque centrale, au-dessus de ce que les économistes attendaient et indiquant une forte reprise au troisième trimestre par rapport à ce qui pire de l’impact du COVID-19 plus tôt dans l’année.

L’indice IBC-Br de la banque centrale, souvent considéré comme un bon indicateur du produit intérieur brut plus large, a augmenté à 1,3% désaisonnalisé en septembre par rapport à août, au-dessus de la prévision médiane de 1% dans une enquête. de . aux économistes.

Cela a porté l’augmentation accumulée au troisième trimestre à 9,5%, bien qu’elle continue de laisser l’activité 2,5% en dessous de son niveau d’avant la pandémie de février, selon les chiffres de la banque centrale.

Il s’agissait de la cinquième augmentation mensuelle consécutive, mais depuis que la hausse d’août a été révisée à 1,4% contre 1,1%, la hausse de septembre a été la plus faible de toutes.

Par rapport à septembre de l’année dernière, l’activité a chuté de 0,8% et sur une base cumulée sur 12 mois, elle a perdu 3,3%, tous deux désaisonnalisés, a indiqué l’entité. Selon cette moyenne, la plus grande économie d’Amérique latine est encore 8,3% plus petite qu’elle ne l’était à son apogée en décembre 2013.

L’économie brésilienne devrait enregistrer sa plus forte récession annuelle cette année, avec une baisse prévue par le gouvernement de 4,7%. Le ministre de l’Économie, Paulo Guedes, insiste sur le fait que le Brésil souffrira moins et se rétablira plus rapidement que les autres pays grâce au soutien du gouvernement et de la banque centrale.

Les ventes au détail ont déjà atteint de nouveaux sommets historiques, tout comme la fabrication, selon les indices des directeurs d’achat. L’économie crée également à nouveau une croissance nette de l’emploi, selon certains indicateurs.

Guedes a réitéré sa vision haussière de l’économie cette semaine, indiquant qu’elle connaît une reprise en forme de V et pourrait croître de 4% l’année prochaine.

Reportage de Jamie McGeever