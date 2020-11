Sur le plan mensuel, l’activité s’est améliorée pour le cinquième mois consécutif. (.)

le L’estimateur mensuel de l’activité économique (EMAE) a reculé de 6,9% d’année en année en septembre, l’Institut national des statistiques et des recensements a rapporté mardi (INDEC), un chiffre meilleur que prévu par les analystes.

L’EMAE a enregistré une amélioration de 1,9% de la mesure désaisonnalisée par rapport au mois d’août, a indiqué l’organisme statistique.

L’entité statistique a souligné que l’EMAE “accumule les cinquième hausse mensuelle consécutive et il dépasse déjà le niveau de mars, étant seulement 7,0% sous le niveau d’avant la pandémie de février ».

Par secteur d’activité, 6 des 15 secteurs évalués ont augmenté en septembre. Le commerce et l’industrie ont dominé, dans les deux cas, la première croissance d’une année sur l’autre de l’année et la plus importante depuis mai 2018.

Les statistiques officielles montrent une lente réactivation dans divers secteurs d’une économie frappée par une récession prolongée et la pandémie de coronavirus

Dans ces premiers neuf mois Indicateur d’activité économique 2020 accumule une baisse de 11,9% par rapport à la même période de 2019.

L’activité économique “montre une amélioration par rapport à août, poursuivant ainsi la reprise progressive de l’activité après le krach d’avril”, indique un rapport du cabinet de conseil Orlando Ferreres et Asociados.

Parmi les améliorations sectorielles, le Commerce, qui a progressé de 5,8% d’une année sur l’autre, et Industrie, qui a augmenté de 2,2% d’une année sur l’autre, dans les deux cas étant la première croissance d’une année sur l’autre de l’année et la plus importante depuis mai 2018.

Les activités du secteur primaire ont également repris, comme l’agriculture (+ 0,2% sur un an) et la pêche (+ 43,2% sur un an). Ces hausses se sont ajoutées à celles de l’Intermédiation Financière (+ 7,7% sur un an) et de l’Électricité, du Gaz et de l’Eau (+ 1,4% sur un an), secteurs qui étaient déjà en croissance au cours des quatre derniers mois.

Dans Avril, selon les données de l’INDEC, l’activité économique a enregistré la plus forte baisse depuis 1993 en enregistrant une contraction de 26%, alors qu’en août dernier l’EMAE a reculé de 11,6% dans sa mesure inter-annuelle.

Le ralentissement de la baisse de l’EMAE “s’explique par la normalisation des activités dans l’industrie et la construction, qui traduit une certaine modération dans la baisse desdites activités”, a-t-il déclaré à .. Natalia Motyl, économiste à la Fundación Libertad y Progreso.

L’activité économique en septembre était à peine 7% inférieure aux niveaux d’avant la pandémie

“En septembre, une grande partie de la chute des mois précédents a été coupée, et on s’attend à ce qu’au cours des prochains mois, les niveaux d’activité pré-pandémique puissent être atteints et même dépassés”, a-t-il déclaré à .. Paul Besmedrisnik du cabinet de conseil Invenómica.

L’INDEC a détecté que “le troisième trimestre de l’année se clôture avec une augmentation trimestrielle de 13,1% de la mesure sans saisonnalité et une réduction de la baisse d’une année sur l’autre à -10,7%, se remettant ainsi de la chute du deuxième trimestre”, qui il s’était creusé à -16,5% dans la mesure sans saisonnalité et à -19,1% d’une année sur l’autre.

