Laura Bove est décédée ce lundi, elle avait 73 ans

L’actrice Laura Bove Il est décédé ce lundi à l’âge de 73 ans. La nouvelle a été confirmée par le Association argentine des acteurs.

«C’est avec douleur que nous avons fait nos adieux à l’actrice Laura Bove», a rapporté tôt dans la matinée l’association qui rassemble des acteurs de tout le pays via son compte Twitter. L’actrice a vécu cette dernière fois à la Casa del Teatro, une institution pour personnes âgées qui avait à voir avec l’activité théâtrale, qui pendant la quarantaine a connu des moments compliqués en raison de la difficulté présentée par l’assistance aux personnes qui composent le groupe à risque au milieu. de la pandémie de coronavirus et du manque d’approvisionnement.

Née le 22 juillet 1947 dans la ville de Gerli, province de Buenos Aires, elle a commencé à jouer très jeune. Il a été formé avec Hedy Crilla, Carlos Gandolfo et Hernán Gené. Il fait ses débuts au théâtre à 4 ans avec Azucena Maizani et José Marrone. En 1951, il réalise son premier travail dans le théâtre radiophonique dans la série Los Pérez García. À 9 ans, il fait ses débuts à la télévision aux côtés d’Alberto Olmedo et Tincho Zabala dans l’émission La Troupe.

Avec une carrière exceptionnelle à la télévision, à la radio, au cinéma et au théâtre, en 2006, le syndicat des acteurs et le Sénat de la Nation lui ont décerné le prix Podestá pour une carrière honorable.

Parmi ses œuvres théâtrales figurent les œuvres Ma vie après la CBC … ACV – Voices from aphasia, Fragments of a violent pianist, The patio of the brunette, Autumn garden, The skin, The miser, The fan, Edipo King, Procès à Juana Azurduy, Persona ¡Heh!, Azucena sin guipiur, El corso, Farce del corazón, entre autres.

L’Association argentine des acteurs a confirmé la mort de Bove ce mardi tôt

Il a écrit la pièce Ce qui fait mal, c’est l’anesthésie et l’émission individuelle Ma vie après CBC … ACV – Voices from aphasia. En tant que directrice de théâtre, elle met en scène la pièce El debut de la piba avec des performances d’Aldo Barbero et d’Antonio Caride. Dans le drame radiophonique, il a fait partie de As We Are et Permission to Imagine, écrit par Alberto Migré, La fille du miracle de Mabel Loisi, entre autres œuvres. Il se consacre également à l’enseignement, donnant des cours dans sa propre école de théâtre.

Sa carrière télévisuelle exceptionnelle comprend des cycles tels que Poor Clara, El Rafa, High Comedy, Stories of the heart, Love is said, The 24 hours, The Seven Deadly Sins, You and me, all your life, Rolando Rivas Taxi driver, Papá corazón, El homme qui est revenu de la mort et de Notre Galleguita.

Avec Sandro, il a joué dans le film Operación Rosa Rosa et son travail a été gravé dans la mémoire du peuple argentin. De plus, il a été présenté dans les films Quelle nuit de noces!, Le monde que nous avons inventé, Ce fou Buenos Aires, Dans le grand cirque, Chauffeur de taxi Rolando Rivas, Papá Corazón veut se marier, Le sinistre et Personne n’a entendu Cecilio Fuentes crier.

Laura Bove est décédée hier soir à l’âge de 73 ans. «Nous accompagnons leurs familles et amis en leur exprimant nos sincères condoléances», a déclaré l’Association argentine des acteurs à travers un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

