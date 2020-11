Maite Zumelzú (Photos: Adrián Shmidt)

—J’aime partager mon histoire parce que Je pense qu’il est essentiel d’encourager de nombreuses femmes à ne pas baisser les bras.

“A un moment donné, avez-vous hésité et voulu baisser les bras?”

-Jamais. Aujourd’hui, la science avance tellement qu’il vous est impossible de ne pas être mère si vous en avez envie. J’ai toujours dit que tant que mon corps le permettait, j’allais épuiser toutes les possibilités. J’allais continuer d’essayer jusqu’à mes 51 ans, peu importe combien cela me coûterait. Ce n’est qu’alors qu’il penserait à d’autres options.

Pendant l’entrevue, Maite Zumelzu pleurera plus d’une fois. Ce n’est pas pour moins. Choisissez de partager avec Télé-exposition sa lutte pour être mère: l’actrice a cherché un bébé pendant 15 ans et il y a quatre mois, elle a reçu la nouvelle qu’elle voulait depuis si longtemps. “C’était un miracle de Dieu”, maintient dans une interview aussi intime qu’émotionnelle, qui est enceinte de quatre mois.

Maite est en couple depuis 20 ans avec Daniel Stigliano, avec qui il a également une société de production audiovisuelle –Désir de faire de la fiction– et depuis plus d’une décennie, il rêve d’agrandir sa famille. “En raison de ma profession et des différents projets qui nous sont venus, nous l’avons toujours reporté et dit” l’année prochaine “”, rappelez-vous qui avait 30 ans lorsqu’un retard dans ses règles a réveillé le désir d’être mère. Et pour lui d’être papa, bien sûr. «Quand j’ai passé le test et qu’il est revenu négatif, c’était une mer de larmes», raconte l’actrice qui, après une discussion avec son partenaire, a décidé de lancer la recherche naturellement.

Après un an sans nouvelles, le médecin lui a donné des hormones et elle a continué d’essayer. En parallèle, il a continué à travailler. Les années passèrent, ils ne cessèrent de chercher et le désir devint de plus en plus intense. Ils ont visité différents centres médicaux dans lesquels l’actrice a effectué des traitements sans effet. En plus de l’angoisse qu’éprouvaient Maite et Daniel, s’ajoutait la pression involontaire de leurs proches qui voulaient autant qu’ils voulaient que le couple ait un enfant.

Maite et Daniel sont en couple depuis 20 ans et le 26 novembre ils passeront par l’état civil. À cette même date, il y a quelques années, ils se sont mariés à Barcelone (Espagne)

«Nous ne comptions plus lorsque nous recherchions parce qu’ils vous le demandaient tout le temps. Peut-être que nous ne l’avons communiqué que lorsque cela s’était déjà produit et n’avait pas eu de bons résultats », souligne qui en 2017 a remporté le Martin Fierro comme La meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de Villana dans Pour t’aimer ainsi, la fiction que Gabriel Corrado et Catherine Fulop ont joué dans Telefe.

En 15 ans de recherche, l’adversité a mis le couple à l’épreuve plus d’une fois. Maite dit qu’avec Daniel “ils ont tout traversé”. Il y a même eu deux situations qu’elle appelle des séparations, mais c’était vraiment des crises. “L’un était un mois et demi et l’autre deux mois.” Cependant, ils n’ont jamais douté de leur amour, simplement la vie leur avait donné des obstacles qu’ils avaient réussi à surmonter.

“C’était un processus très long”, dit Zumelzú, qui a traversé différents traitements, inséminations, hormones, injections, “hormones plus lourdes” – “Je suis venu en prendre sept différents le même jour”, et il s’accrochait de plus en plus à la foi et à Dieu. Ils ont visité le Père Ignacio, à Rosario, à Vierge de Salta. «Tout ce que vous pouvez imaginer», dit qui a fini «d’entrer dans un champ plus spirituel».

Au milieu il a demandé l’assistance psychologique d’un professionnel ne pas baisser les bras et continuer la recherche active. Il fut aussi un temps où les médecins suggéraient que votre corps se repose de tant de médicaments. Mais ils savaient qu’ils réessaieraient plus tard. En aucun cas, ils ne se résigneraient à la possibilité d’avoir un enfant.

Le couple a cherché un bébé pendant 15 ans (2 ans naturellement et 13 avec soins)

Maite et Daniel se rendent généralement en Espagne et s’y installent pour quelques mois en raison d’engagements de travail avec leur société de production. Ils avaient un billet pour le 21 mars de cette année, mais la pandémie de coronavirus a changé leurs plans et leur a permis de reprendre le traitement. Alors ils sont allés voir leur médecin Fabian Lorenzo, du centre Ifer, après avoir eu différents “signes de Dieu”.

«J’ai été déclarée ménopausée. Pas à cause de mon âge, mais à cause de tous les médicaments que j’ai pris au fil des ans. Je n’avais pas eu mes règles depuis deux ans et demi et tout à coup c’est venu. Alors j’ai appelé mon médecin et lui ai dit que je voulais reprendre», Déclare Maite, qui, après une série d’études, a reçu un diagnostic de thrombophilie (défini comme un groupe de troubles sanguins caractérisés par l’apparition d’une thrombose veineuse, c’est-à-dire de caillots sanguins qui obstruent la circulation).

Après une nouvelle tentative, et des “mers de larmes” et d’angoisse, Maite ne baissa pas les bras. «Si la quarantaine et Dieu ont arrêté mes projets en Espagne et à Miami, c’est pour quelque chose», pensait-il et continuait à prendre des hormones. En septembre dernier, ils lui ont donné un nouveau traitement de fécondation in vitro.

Cette fois, il sentit qu’un effet s’était produit, qu’un rêve se réaliserait en neuf mois. «J’ai commencé à avoir des nausées, mais comme votre tête commence à jouer tellement et le désir est tellement grand que vous ne savez plus quoi penser. Mais j’ai senti que oui».

À 45 ans, Maite Zumelzú est enceinte pour la première fois

Deux semaines plus tard, ils ont reçu l’appel avec l’annonce la plus heureuse de leur vie. Lorsqu’ils ont lu le nom de leur médecin sur l’écran de leur téléphone portable, Maite et Daniel se sont assis sur le canapé, ont assisté et écouté attentivement.

-Ils sont là?

-Oui oui. Vous êtes sur haut-parleur, nous vous écoutons.

-…. (silence)

Le suspense du médecin a généré encore plus de nerfs que le couple n’en avait déjà. Jusqu’à ce qu’ils entendent les six plus beaux mots de leur vie qu’ils n’oublieront jamais: «Eh bien, les gars. Maintenant, nous pouvons célébrer “.

Ce qui suivit fut aussi émouvant que joyeux, digne d’un roman ou d’un film. “Je savais! Je savais!”Maite a affirmé à maintes reprises en pleurant et en serrant son mari dans ses bras, qui était également ému aux larmes.

“Enfin, mon amour, tu vas être mère!”

“Enfin, mon amour, tu vas être papa!”

Il y a trois ans, lors d’un des soins, Maite et Daniel ont acheté une paire de chaussons roses pour leur bébé, sachant qu’un jour elle arriverait. “Nous avons toujours le sentiment que nous aurions une fille, mais si le garçon arrive, il les utilisera de la même manière. La couleur est la moindre des choses”

Maiite et Daniel ont attendu 15 ans cette nouvelle, qu’ils ont également décidé de garder – à titre préventif – pendant deux mois et demi. “Personne ne savait même que nous avions un nouveau traitement. Seulement deux amis très proches à qui j’ai demandé de ne rien demander tant que je ne leur ai pas annoncé la nouvelle ».

À deux semaines de la fin de la grossesse, le couple a partagé la bonne nouvelle avec son entourage. Daniel, avec son âme de producteur, a réfléchi à la manière de le faire connaître de manière originale: ils ont décidé d’acheter des chocolats pour les membres de sa famille et de mettre une pancarte au dos. «Tu vas être grand-mère», «Tu vas être oncle», «Tu vas être cousine» Et donc ils ont écrit chacune des notes pour leurs proches.

Quelle a été votre réaction? “Ils ont tous pleuré, ils ont été émus. Ils connaissaient notre désir, le temps que nous cherchions. De plus, ils m’ont vu passer tous les traitements. J’étais plus gonflé quand j’ai pris plus d’hormones, puis il m’a sucé. Et ainsi, pendant ces années ». Il y a quelque temps, le frère de Maite s’inquiétait même pour sa santé. “Vaut-il tous les efforts et sacrifices pour détruire votre corps?”, je lui demande. “Bien sûr que ça vaut le coup”répondit l’actrice qui en est maintenant à son quatrième mois de grossesse.

Depuis qu’elle a découvert qu’elle était enceinte, Maite continue avec un traitement qui comprend la prise de médicaments toutes les six heures, en plus des injections quotidiennes pour la thrombophilie (Photos: Adrián Shmidt)

Les plans de Maite et Daniel ont été contraints de changer d’abord par la quarantaine, puis par l’arrivée du bébé tant attendu. Le couple se rendra en Espagne après la naissance de leur enfant (ils ne connaissent toujours pas le sexe) et là, ils poursuivront leurs projets de travail.

“Ce n’est pas facile. Ce n’est pas bon marché. Il faut qu’un département investisse dans les traitements. Mais quand vous voyez le résultat, vous vous rendez compte que tout en vaut la peine. Ça n’a pas d’importance“, Il dit Maite Zumelzu, qui termine l’entretien en pleurant, avec une émotion en surface pour ce qu’il vit. “Ne baissez pas les bras”, plaide les femmes qui cherchent à devenir mères et lisent son histoire émouvante.

