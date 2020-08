(Photo: Instagram / @ ceciliaromx)

L’actrice mexicaine Cecilia Romo, connue pour sa participation à des projets tels que «La caula de las locas», «Moliere» ou «Hello, Dolly!», Est décédée après plusieurs entrées et sorties de l’hôpital en raison de complications du coronavirus.

La nouvelle a été confirmée par l’Association nationale des interprètes (ANDI) et l’Agrupación de Críticos y Periodistas Mexicanos (ACPT), qui ont pleuré la mort de l’actrice et rappelé certains projets de sa carrière qui l’avaient positionnée à la télévision mexicaine depuis 1988.

ACPT pleure la mort de Cecilia Romo, actrice de cinéma, de théâtre et de télévision. Il fait ses débuts sur scène en 1988 avec la pièce «Comment ai-je appris à conduire?»; on se souvient aussi d’elle dans «La caula de las locas», «Moliere» et «Hello, Dolly!» DÉCHIRURE

Selon le magazine Who, sa fille, Claudia González Romo, a confirmé la mort de l’actrice et a déclaré qu’à 22 h 55 sa mère «est partie comme un soleil au coucher du soleil, lentement, de ma main et se reposer après un combat de 169 jours ».

Romo a vaincu le coronavirus et a réussi à sortir des soins intensifs; Cependant, le 16 juillet, sa fille a annoncé qu’elle était entrée en soins intensifs après avoir subi une crise cardiaque et qu’elle avait été intubée et sous sédation depuis.

Claudia Romo a partagé les informations via son compte Instagram où elle a expliqué l’évolution de sa mère lorsqu’elle se remettait d’une rechute qu’elle avait subie quelques jours auparavant.

Les complications sont survenues à la suite du COVID-19 et c’est le 12 juillet que l’actrice a eu l’insuffisance respiratoire qui provoquerait la crise cardiaque.

Dans une rechute surprenante, Ceci a commencé à se sentir mal après une hémodialyse qui nous conduit à supposer une rétention hydrique qui a conduit au dysfonctionnement du triangle d’or formé par le cœur-poumon-rein.

Elle a dit qu’à son arrivée à l’hôpital, l’attitude de Cecilia Romo était très positive, même, « elle s’est laissée jolie, elle a peint ses cheveux, nous lui avons donné des masques, des massages, des séances de maquillage, elle a fixé ses pieds avec le podiatre et elle était très heureuse de laisser consentement »

Cependant, Romo Edelman s’est penché sur la mort de sa mère avec le magazine Who et a assuré qu’ils avaient décidé de la remettre sous hémodialyse après que les médecins aient signalé que son cœur était faible, «au moins aussi longtemps que le champignon, qui s’appelle candida, il est attaqué par un nouvel antibiotique parce qu’après si longtemps présent, dans tout le corps, il a muté et n’y est plus sensible », dit-il.

L’actrice est née le 5 décembre 1945 et est décédée à l’âge de 74 ans après son long combat contre les complications de santé survenues après le COVID-19.

Parmi d’autres feuilletons mexicains, l’actrice a travaillé dans « Cadenas de amargura » en 199, où elle a partagé des crédits avec des acteurs tels que Raúl Araiza, Fernando Luján, Daniela Castro et Diana Bracho. Il a également participé à « Si Dieu prend ma vie » en 1995, « Ma belle dame » (2002), Ménopause, la comédie musicale (2004), « Prófugas del destin » en 2010 et « Crazy about tea » en 2015.

Information en développement …