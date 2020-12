L’actrice britannique Naomi Ackie. . / EPA / NEIL HALL / Archives

Los Angeles (USA), 15 déc. . .- L’actrice britannique Naomi Ackie jouera Whitney Houston dans un film musical qui racontera la vie de la chanteuse intitulée “I Wanna Dance With Somebody” et dirigera Stella Meghie.

Le réalisateur a confirmé la signature de l’actrice, connue pour avoir participé à “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019), après que le journal spécialisé The Hollywood Reporter ait avancé que les négociations étaient sur le point de se clôturer.

“Nous avons passé la majeure partie de l’année écoulée à rechercher une actrice capable de jouer Whitney Houston”, a déclaré Meghie dans un communiqué.

«Naomi Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus. J’ai été ému par sa capacité à représenter la présence scénique d’une icône mondiale et en même temps à amener l’humanité dans sa vie intime », a-t-il déclaré.

Le film ne sortira pas avant la fin de 2022.

Le producteur de musique Clive Davis a été chargé d’apporter la vie de Houston à Hollywood avec The Whitney Houston State (le fonds qui gère la succession de l’artiste décédé).

Les producteurs du projet ont affirmé en présentant ce que de nombreuses chansons de la diva utiliseraient et que l’histoire serait «une célébration heureuse, émouvante et déchirante de la vie et de la carrière du meilleur chanteur pop et R&B de l’histoire».

Houston est décédée en février 2012 à l’âge de 48 ans après une vie dans laquelle la drogue et un mariage tumultueux ont plongé sa carrière.

Il était l’une des voix les plus populaires des années 1980 et 1990 et s’est imposé comme une star internationale grâce à la chanson “I Will Always Love You” qu’il a interprétée pour le film “The Bodyguard” (1992), un film dans lequel il a joué avec Kevin Costner et cela a marqué ses débuts au cinéma.

Sa mort a eu lieu à l’hôtel Beverly Hilton à Los Angeles (Californie), par noyade accidentelle. Houston a été retrouvé submergé dans une baignoire dans une pièce, un événement directement lié à l’utilisation de stupéfiants par le chanteur.