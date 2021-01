15 minutes. La Maison Blanche a critiqué vendredi la Chine pour avoir tenté “d’approfondir la division partisane” aux États-Unis en sanctionnant plusieurs membres de l’équipe de l’ancien président Donald Trump, et a précisé que cela n’assouplirait pas la politique à l’égard de Pékin du nouveau président américain, Joe Biden.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a évoqué la question lors de sa conférence de presse quotidienne sur l’annonce de la Chine jeudi, juste après l’investiture de Biden, sanctionnant l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo. et d’autres responsables de l’administration Trump, pour avoir “violé” la souveraineté du pays asiatique.

“Les sanctions chinoises contre plus de deux douzaines d’anciens responsables de l’administration Trump, et le fait qu’elles aient été annoncées le jour de l’inauguration, sont apparemment une tentative d’approfondir la division partisane” aux États-Unis, a déclaré Psaki.

“Les Américains des deux parties devraient critiquer cette décision cynique et improductive, et le président Biden travaillera avec les deux parties pour positionner les Américains afin qu’ils remportent la compétition contre la Chine”, a-t-il ajouté.

La réaction de Biden est un autre signe que la nouvelle administration américaine ne prévoit pas d’assouplir trop sa politique envers la Chine.

La relation entre les deux dont les relations avec les États-Unis se sont détériorées rapidement depuis mars 2018. Ceci après que Trump a lancé une guerre commerciale contre Pékin.

Retour à l’Accord transpacifique

Au fil des mois, la situation a conduit à une sorte de «guerre froide» qui a opposé les deux puissances sur le plan technologique. Avec des frictions de plus en plus fréquentes en raison des droits de l’homme dans la région chinoise du Xinjiang.

Cela n’a pas empêché la Chine d’aller de l’avant dans sa campagne visant à étendre ses réseaux d’influence sur les marchés émergents. Cela a conduit certains secteurs des États-Unis à exhorter Biden à revenir à l’Accord transpacifique de coopération économique (TPP).

Psaki a laissé entendre vendredi que Biden n’était pas pressé de négocier le rétablissement de cet accord commercial. L’accord est maintenant connu sous le nom de PTPGP et signé par 11 pays du Pacifique.

“Le président Biden sait que le PTP n’était pas parfait et estime que nous devons le rendre plus fort et meilleur”, a déclaré la porte-parole. Mais il a ajouté que le président avait désormais d’autres priorités telles que la pandémie et la revitalisation économique de son pays.

Biden a laissé entendre lors de sa campagne électorale qu’il ne s’engagerait pas dans de nouvelles négociations commerciales tant que l’économie ne serait pas revitalisée. En ce sens, Psaki a déclaré que “tout ce que la Maison Blanche fait au niveau commercial” visera à aider les familles de travailleurs “dans le pays.