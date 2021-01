L’administration Trump remettra lundi Cuba sur la liste des États sponsors du terrorisme, selon deux hauts responsables du département d’État, annulant une décision de l’ère Obama et empêchant le président élu Joe Biden de relancer rapidement les relations diplomatiques avec La La Havane

Monde de Miami /Actualités Alberto

Le secrétaire d’État Michael Pompeo devrait indiquer qu’il désigne Cuba parce que le pays continue d’accueillir des fugitifs américains, dont Joanne Chesimard, reconnue coupable du meurtre d’un soldat de l’État du New Jersey en 1973, et rejette une demande d’extradition de la Colombie à membres de l’Armée de libération nationale liés à un attentat à la bombe de 2019. qui a tué 22 personnes.

Cuba ne rejoint que la Syrie, l’Iran et la Corée du Nord, les nations les plus condamnées pour fomentation du terrorisme, sur la liste américaine. Cuba avait initialement été inclus sur la liste en 1982, mais a été retiré par le président Barack Obama en 2015 lorsqu’il cherchait à améliorer les relations économiques et diplomatiques avec la nation des Caraïbes.

Biden a indiqué qu’il souhaitait relancer la politique de l’ère Obama d’assouplissement des restrictions économiques et de voyage dans l’espoir que des liens plus étroits et plus de capitalisme ouvriraient la voie à un changement démocratique à Cuba. Cette stratégie pourrait inclure un assouplissement des restrictions sur les voyages, les investissements et les envois de fonds pour la nation insulaire qui est perçue comme un préjudice disproportionné aux Américains et aux Cubains ordinaires.

Sous le président Donald Trump, les États-Unis ont qualifié Cuba de “Troïka de la tyrannie” avec le Nicaragua et le Venezuela. Ses mouvements étaient populaires auprès des Cubano-Américains en Floride, un État que Trump a remporté dans sa candidature à la réélection avec l’aide de réfugiés cubano-américains, de vénézuéliens-américains et d’autres électeurs latinos anticommunistes.

Son administration pesait depuis des mois la mesure du parrain du terrorisme. Deux hauts responsables du département d’État, qui ont demandé à ne pas être nommés lors de la discussion des délibérations internes, ont déclaré que la politique n’avait joué aucun rôle dans la décision de reconduire Cuba et ont déclaré que diverses administrations, dont celle d’Obama, avaient pris des décisions. politiques de l’île à la fin de leurs présidences. .

Les responsables ont déclaré que le processus pour remettre Cuba sur la liste était long et que si les États-Unis avaient voulu faire de la politique, ils auraient reconduit Cuba avant les élections présidentielles de novembre, pas après.

L’administration avait déjà signalé en mai qu’elle pouvait rétablir la nomination à Cuba. C’est alors que les responsables ont annoncé que Cuba figurait à nouveau sur une liste distincte de pays qui ne coopéraient pas pleinement avec les efforts antiterroristes des États-Unis en raison de leur refus d’extrader des membres de l’Armée de libération nationale.

Selon le Département d’État, les États qui soutiennent le terrorisme sont des pays qui ont «soutenu à plusieurs reprises des actes de terrorisme international». L’un des responsables a déclaré qu’il existe un précédent juridique datant de la présidence de George HW Bush pour maintenir un pays sur la liste des terroristes hôtes, même s’il ne soutient pas activement les actes terroristes.

Cuba et les États-Unis, ennemis après l’arrivée au pouvoir de feu Fidel Castro en 1959, ont établi des relations diplomatiques en 2015 alors qu’Obama était président et Biden vice-président. Les États-Unis ont assoupli un embargo commercial de cinq décennies et ont pris d’autres mesures vers la normalisation, bien que la fin complète des restrictions américaines exigerait un acte du Congrès.

Malgré les ouvertures naissantes et l’augmentation des investissements étrangers depuis les années 90, l’économie cubaine continue d’être fortement contrôlée par le gouvernement et l’armée.

Pendant le mandat de Trump, il a ouvert la porte à des poursuites judiciaires contre des entreprises qui profitent de biens confisqués par le gouvernement à Cuba, a interdit les voyages et les croisières éducatifs là-bas et limité les vols directs. Biden pourrait prendre des mesures pour retirer Cuba de la liste des terroristes, mais un examen officiel pourrait retarder le processus de plusieurs mois et relancer le débat sur les dirigeants communistes cubains.