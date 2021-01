PHOTO DE FICHIER: Le président américain Donald Trump lors d’un rassemblement électoral à Dalton, Géorgie, États-Unis, le 4 janvier 2021. REUTERS / Leah Millis / File Photo

WASHINGTON, 24 janvier (.) – Il n’y avait pas de plan de distribution de vaccin contre le coronavirus élaboré par l’administration Trump alors que le virus faisait rage au cours de ses derniers mois au pouvoir, a déclaré dimanche le chef de cabinet du nouveau président Joe Biden, Ron Klain.

“Le processus de distribution du vaccin, en particulier hors des maisons de soins infirmiers et des hôpitaux dans la société traditionnelle, n’existait pas vraiment lorsque nous sommes arrivés à la Maison Blanche”, a déclaré Klain sur l’émission “Meet the Press” de NBC.

Biden, un démocrate qui a succédé mercredi au président républicain Donald Trump, a promis un combat acharné contre la pandémie qui a tué 400000 personnes aux États-Unis pendant le mandat de Trump.

Il a signé une série de décrets la semaine dernière, dont certains se concentrent sur la distribution de vaccins.

Biden prévoit de s’associer avec les gouvernements des États et locaux pour établir des points de vaccination dans les centres de conférence, les stades et les gymnases. La nouvelle administration déploiera également des milliers de membres du personnel clinique des agences fédérales, du personnel médical militaire et des chaînes de pharmacies pour augmenter les vaccinations, et fera des candidats des enseignants et des commis d’épicerie.

Les programmes de vaccination sont loin d’atteindre l’objectif de l’administration Trump de 20 millions d’Américains à vacciner d’ici la fin de 2020.

“Nous avons vu ce facteur à travers le pays, où des millions de doses ont été distribuées, mais il n’a été distribué que la moitié environ”, a déclaré Klain.

“Donc, le processus pour obtenir ce vaccin dans vos bras, c’est le processus difficile. C’est là que nous sommes en retard en tant que pays. C’est là que nous nous concentrons sur l’administration Biden: pour l’obtenir.”

(Information de Doina Chiacu à Washington, traduite par Aida Peláez dans la salle de presse de Gdansk)