Photo d’archive illustrative d’un drapeau américain et de trois drapeaux chinois avant une réunion entre des responsables des deux pays à Pékin. 14 février 2019. Mark Schiefelbein / Pool via REUTERS

Par Alexandra Alper

WASHINGTON, 28 décembre (.) – L’administration Trump a renforcé lundi un décret interdisant aux investisseurs américains d’acheter des titres de sociétés prétendument contrôlées par l’armée chinoise, à la suite d’un désaccord entre divers départements américains sur la rigueur de la directive. .

Le département du Trésor a publié des directives précisant que le décret, publié en novembre, s’appliquera aux investisseurs dans les fonds négociés en bourse et les fonds indiciels, ainsi qu’aux filiales de sociétés chinoises désignées comme détenues ou contrôlées par l’armée chinoise.

La déclaration des “questions fréquemment posées” a été publiée sur le site Web du Trésor américain lundi après que . et d’autres médias aient rapporté qu’un débat sur la question avait lieu au sein de l’administration Trump. Le département d’État et le département de la Défense avaient rejeté une offre du département du Trésor d’assouplir le décret, a déclaré une source.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré lundi que l’annonce “garantit que le capital américain ne contribue pas au développement et à la modernisation des services militaires, de renseignement et de sécurité de la République populaire de Chine (RPC)”.

“Cela devrait apaiser les craintes que les investisseurs américains puissent sans le savoir soutenir (des entreprises contrôlées par l’armée chinoise) par le biais d’investissements directs, indirects ou autres investissements passifs”, a-t-il ajouté.

Plus précisément, certains médias ont souligné que le Trésor tentait d’exclure les filiales d’entreprises chinoises du champ d’application de la directive de la Maison Blanche, qui interdit de nouveaux achats de titres par 35 entreprises chinoises à partir de novembre 2021 qui, selon Washington, ils sont soutenus par l’armée de la RPC.

Les directives publiées lundi précisent que les interdictions s’appliquent à “toute filiale d’une société militaire communiste chinoise, après que cette filiale est cotée par le Trésor”.

Le guide indique que le département «a l’intention de lister» les entités cotées qui sont détenues à 50% ou plus par une société militaire chinoise.

(Informations par Alexandra Alper, David Shepardson et Humeyra Pamuk à Washington et Karen Freifeld à New York; édité par Stephen Coates et Leslie Adler; traduction par Jorge Martínez)