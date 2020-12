L’administration du président Donald Trump a mis fin à cinq programmes d’échange culturel avec la Chine, affirmant qu’ils étaient utilisés pour la propagande chinoise sans avantage pour les États-Unis.

Monde de Miami / AP

La décision fait suite à de nouvelles restrictions de visa annoncées par Washington qui limitent les séjours aux États-Unis pour les membres du Parti communiste chinois et signalent une nouvelle érosion des relations avec Pékin dans les dernières semaines du mandat de Trump.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que les programmes d’échange étaient financés et entièrement gérés par le gouvernement chinois “en tant qu’outils de propagande”. Ils ont fourni “un accès soigneusement organisé aux responsables du Parti communiste chinois, et non au peuple chinois, qui ne jouit pas de la liberté d’expression et de réunion”, a-t-il déclaré vendredi dans son communiqué.

Les programmes arrêtés par le département d’État ont permis aux responsables américains de se rendre en Chine aux frais payés par le gouvernement de Pékin.

Pompeo a déclaré que les États-Unis se félicitent de “l’échange réciproque et équitable de programmes culturels” avec la Chine et que seuls ceux qui sont mutuellement avantageux continueront.

La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé de nouvelles limites de visa pour les membres du Parti communiste chinois et leurs familles, réduisant la période de validité de leurs documents de voyage de 10 ans à un mois.

L’administration Trump a pris une série de mesures punitives contre la Chine en augmentant les différends sur le commerce, la pandémie de coronavirus, les droits de l’homme, la technologie, Taiwan et d’autres problèmes. Les mesures prises par Trump pourraient être inversées une fois que le démocrate Joe Biden assumera la présidence le 20 janvier.