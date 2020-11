PHOTO DE FICHIER: les logos Tik Tok sont visibles sur les smartphones devant un logo ByteDance dans cette illustration prise le 27 novembre 2019. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Par David Shepardson

WASHINGTON, 12 novembre (.) – Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il avait fait appel d’une ordonnance d’un juge de Pennsylvanie du 30 octobre qui empêchait le gouvernement d’imposer des restrictions à l’application chinoise de partage de courtes vidéos TikTok, qui était à l’origine pour entrer en vigueur jeudi.

L’ordonnance du département du Commerce d’août aurait interdit les transactions avec TikTok, qui selon son propriétaire – ByteDance – aurait effectivement interdit l’utilisation de TikTok aux États-Unis.

La Maison Blanche ne semble pas pressée de mettre en œuvre un ordre de désinvestissement du 14 août ordonnant à ByteDance de vendre TikTok avec jeudi comme date limite.

L’administration Trump n’a déployé aucun effort immédiat pour appliquer cet ordre, bien qu’il ne soit pas clair si le gouvernement accepterait formellement une demande de ByteDance de prolonger la date limite de vente.

Le département du Commerce a déclaré le 1er novembre qu’il se conformerait à l’ordre du juge Wendy Beetlestone de suspendre l’interdiction, mais a déclaré qu’il «défendrait vigoureusement» ses actions.

Beetlestone a ordonné à l’agence d’interdire l’hébergement de données aux États-Unis pour TikTok, les services de livraison de contenu et d’autres transactions techniques.

L’administration du président Donald Trump soutient que TikTok soulève des problèmes de sécurité nationale, car les données personnelles collectées sur 100 millions d’Américains qui utilisent l’application pourraient être obtenues par le gouvernement chinois. TikTok nie ces accusations.

Beetlestone a écrit que «les propres descriptions du gouvernement de la menace à la sécurité nationale posée par l’application TikTok sont hypothétiques».

Le 27 septembre, le juge du district de Washington, Carl Nichols, a rendu une ordonnance préliminaire à la demande d’un procès intenté par ByteDance qui a empêché le département du commerce d’ordonner aux magasins d’applications Google d’Apple Inc et d’Alphabet Inc de supprimer TikTok pour son application par de nouveaux utilisateurs. L’ordonnance devait entrer en vigueur plus tard dans la journée.

