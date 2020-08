Donald Trump

Le président Donald Trump participe à un événement Fox News Town Hall le 5 mars 2020 à Scranton, Pennsylvanie. Entre autres sujets, le président Trump a discuté de la réponse de son administration au coronavirus et à l’économie. Spencer Platt / .

Des professeurs ont demandé à l’alma mater du président Donald Trump d’enquêter sur son admission à l’université il y a des décennies sur la base de «nouvelles preuves» révélées par sa nièce.

Eric Orts et cinq autres membres du corps professoral ont renouvelé leur demande à l’Université de Pennsylvanie d’examiner le transfert de Trump à l’école en 1966 après que sa nièce Mary Trump ait affirmé dans son récent livre qu’il avait payé quelqu’un d’autre pour passer son examen SAT, a rapporté le Washington Post.

Le prévôt de Penn a déclaré à Orts le 20 juillet que le processus d’admission avait eu lieu il y a trop longtemps pour rendre une enquête possible, mais a ajouté que cela pourrait être possible si de nouvelles preuves apparaissaient pour étayer l’allégation de Mary Trump.

Orts a déclaré qu’il avait de nouveau contacté le prévôt Wendell Pritchett après que le Post eut publié des enregistrements audio réalisés par Mary Trump de ses conversations avec Maryanne Trump Barry, sa tante et la sœur aînée du président, qui détaillaient le programme d’admission.

« Je l’ai conduit à New York pour essayer de le faire entrer à l’université », a déclaré Barry. « [He] est allé à Fordham pendant un an [actually two years] puis il est entré à l’Université de Pennsylvanie parce qu’il avait demandé à quelqu’un de passer les examens. «

Barry a également dit à sa nièce qu’elle avait fait les devoirs du futur président pour lui avant qu’il ne soit admis à Penn.

Orts a envoyé cet enregistrement audio au prévôt, mais a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de réponse aux nouvelles preuves.

Articles Liés