Le suspect après avoir été arrêté

L’adolescent de 15 ans qui a été arrêté en tant qu’auteur présumé du assassinat du citoyen arménien dans le quartier du Retiro, a un casier judiciaire: cette année, il a été arrêté au moins quatre fois, toujours dans le cadre de vols qualifiés.

Comme les sources de l’enquête l’ont révélé InfobaeLa dernière fois que la police l’a détenu, c’était il y a exactement un mois, le 8 novembre. Auparavant, le mineur, qui à cause de son âge, il est irréprochable, Il avait déjà été retardé les 20 mars, 11 septembre et 18 septembre, a rapporté l’agence .. Toutes ces affaires ont été traitées par les tribunaux nationaux pour mineurs 2 et 6.

Maintenant le crime du chiropraticien Dmitri Amiryan qui l’a remis dans le viseur de la justice. Pour l’affaire, des poursuites ont été engagées pour homicide à l’occasion d’un vol qualifié et le suspect était entre les mains du tribunal pour mineurs n ° 4, en charge du juge Rodolfo Cilleruelo.

Le juge a ordonné que, pendant que l’enquête progresse, le mineur soit hébergé dans le Admission and Referral Center (CAD), ancien Institut Inchausti, situé dans le quartier de Balvanera à Buenos Aires.

L’adolescent est un voisin du bloc 5 de la Villa 31, situé dans le Barrio Güemes. Quand il a été capturé, parmi ses biens il avait un revolver de calibre 32. Des sources policières ont indiqué que Il n’avait pas sa carte d’identité avec lui et il a refusé de “donner son numéro”.

(Maximiliano Luna)

Le crime s’est produit à l’intersection de l’Avenida Madero et de San Martín vers 8 heures du matin. MÊME personnel s’est occupé de la victime sur les lieux et l’a ensuite transférée à l’hôpital Fernández, où elle est décédée peu après son arrivée malgré les efforts des médecins.

«À 8 h 15, une alerte a été reçue pour une arme à feu blessée à Madero et à San Martín. Deux MÊMES ambulances sont arrivées et sont arrivées à 8 h 25. Ils ont essayé de l’indemniser parce qu’il avait une grave blessure par balle dans la région du visage. Les médecins ont essayé de le stabiliser mais n’ont pas pu et cet homme est mort », a confirmé Alberto Crescenti, directeur de SAME.

Amiryan était un médecin spécialisé en chiropratique. Il était père de quatre enfants et, selon l’un de ses amis, il vivait avec son plus jeune fils dans le quartier de Buenos Aires à Núñez. Il s’était récemment séparé de sa femme.

Selon des amis, le médecin était l’un des médecins les plus renommés pour traiter les problèmes de colonne vertébrale. Il avait assisté à des personnages de l’émission et de la politique tels que le kickboxer Jorge «Acero» Cali, l’ancienne ministre de la Sécurité nationale Patricia Bullrich et le mannequin Karina Jelinek. Il avait son bureau à Núñez, près de chez lui.

L’homme était un cycliste amateur. Tous les mardis, vendredis et dimanches, il sortait faire du vélo avec ses deux amis Diego et Pablo. Le parcours était toujours long et varié: parfois ils allaient de Núñez à Tigre. Parfois, ils allaient au sud de la ville ou à Puerto Madero comme aujourd’hui.

Diego, l’un de ses compagnons, l’a décrit comme «une éminence». «Il avait plus de 300 étudiants, tous des professionnels qui ont suivi le cours avec lui car il a fait un traitement unique. Je voyage dans le monde entier. Cette personne n’a pas fait plus de travail et n’a pas aidé les autres », a-t-il commenté.

En plus de son travail de bureau, Amiryan était également enseignant. Cette dernière année en raison de la pandémie, il s’est consacré à ses cours virtuels. “Je ne peux toujours pas y croire. Je suis choqué. J’ai parlé avec lui avant hier et il était occupé par des cours virtuels. Cela m’a pris totalement par surprise. Personne ne s’y attend. A aucun moment je n’ai pensé que sa vie s’était terminée ainsi. C’était une personne formidable », a déclaré Miguel, un autre ami de la victime.

Actualités en développement …