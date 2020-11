La maison de la rue Erezcano, à Valentín Alsina, où Mariño a attaqué sa femme, défendue par son beau-fils

A l’aube samedi dernier, vers trois heures du matin, Gustavo Ricardo Mariño est arrivé à la maison de la ville de Valentín Alsina où il vivait avec sa famille dans un état d’ivresse totale. À l’intérieur se trouvait Laura, sa femme, qui était revenue du domicile d’un parent avec leurs trois enfants, dont l’un était handicapé. Voir ça, Laura lui a reproché de boire autant d’alcool et Gustavo a réagi avec fureur, dans une dispute qui a rapidement tourné à la violence, et après quoi il a commencé à la battre.

Le passage à tabac a été assisté par K., le fils aîné de Laura, un adolescent de 15 ans, qui était déjà fatigué de voir la même scène encore et encore: Mariño, 39 ans, a trouvé une excuse pour frapper sa mère, qui a résisté aux agressions devant ses enfants et jusqu’à présent n’avait pas décidé de porter plainte. L’homme, comme l’a confirmé une source judiciaire à InfobaeIl avait également plusieurs casiers judiciaires pour vol.

Voyant que Mariño devenait violent, K. sentit qu’il devait intervenir et se jeta sur son beau-père, qui pouvait à peine se relever de son ivresse. Dans cette lutte, comme sa mère l’a raconté plus tard, l’adolescent a attrapé Mariño par le cou et l’a fait tomber face vers le haut sur un lit. À ce moment-là, Laura a profité de l’occasion pour sortir avec ses enfants pour demander de l’aide et prévenir le 911.

Lorsque les membres du 3e poste de police Valentín Alsina sont entrés dans l’une des chambres de la maison au 2400 rue Erezcano avec Laura, ils ont vu que Mariño était dans une autre position, mort.

D’après le récit de la femme, qui a raconté comment la bagarre s’était déroulée et a mentionné que son fils aîné avait pris l’homme par le cou, le procureur Juan Ignacio Colazo, qui remplace actuellement le UFI N ° 4 de la Juridiction de la Responsabilité Juvénile du Département Judiciaire de Lomas de Zamora et il était présent sur les lieux, a ordonné l’arrestation de K. pour le crime de meurtre.

L’adolescent est resté appréhendé pour le reste de samedi et a été libéré ce dimanche, Selon des sources judiciaires indiquées à ce média, par décision du juge Maria Celeste Cebalo, de la Cour des garanties du Tribunal de la responsabilité pénale des mineurs n ° 3, qui il n’a pas accordé l’arrestation ordonnée comme mesure de sécurité par le procureur.

La clé pour que K. retrouve sa liberté était le rapport du médecin légiste qui, avec la police scientifique, était dans la rue Erezcano à l’aube de samedi. Quand le médecin a vérifié le corps, il n’a trouvé aucune indication à première vue que Mariño avait été victime d’une mort violente ou traumatique. Le corps n’avait également aucun signe d’étranglement ou de coups, comme l’ont confirmé des sources judiciaires à Lomas de Zamora à Infobae.

Ce que le corps de Mariño avait, cependant, était une forte odeur d’alcool qui venait non seulement de sa bouche, à l’intérieur de laquelle un liquide pouvait être perçu, mais du reste du corps, qui émanait des gaz éthyliques typiques d’une personne fortement alcoolisée.

Tout indiquait que Mariño n’avait pas été étranglé à mort par les mains de son beau-fils, mais plutôt se serait décomposé et noyé à la suite de l’inhalation de son propre vomi sur le lit. Le médecin a enregistré cela dans son rapport préliminaire, mais le procureur Colazo, qui attend toujours les résultats de l’autopsie pour corroborer cette hypothèse, Il a demandé au médecin d’expliquer cela dans une déclaration en tant que témoin au poste de police qui apparaît dans l’affaire.

Avec ces outils, et en attendant une autopsie pour corroborer à quoi ressemblait la mort, K., qui en raison de son âge ne pouvait être inculpé du meurtre, a été libéré et mis à la disposition de sa famille.

J’ai continué à lire:

Le procès pour le fémicide de Cielo López a commencé: le procureur a assuré que la responsabilité de l’accusé serait prouvée

Ils ont retrouvé enterré le corps d’une femme portée disparue depuis la semaine dernière

Brésil: un Argentin a été tué lors d’une bagarre sur la plage