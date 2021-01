Produit par Vancouver Media pour Netflix, la série a une distribution internationale dirigée par Verónica Sánchez (“El embarcadero”), Asier Etxeandia (“Pain and glory”), Miguel Ángel Silvestre (“Velvet”), l’actrice et chanteuse argentine Lali Espósito (“Presque des anges”), l’actrice cubaine Yany Prado (“La double vie d’Estela Carrillo”) et Enric Auquer (“La vie parfaite”). . / photo de courtoisie

Madrid, 19 janvier . .- Humour noir, fortes doses d’action et pure adrénaline sont les clés de la série “Sky Rojo”, le nouveau pari de Netflix, avec Verónica Sánchez, Lali Espósito et Yany Prado, qui sortira dans le monde entier le 19 mars, confirme la plateforme ce mardi.

Les créateurs de “La casa de papel”, Álex Pina et Esther Martínez Lobato, reviennent avec une nouvelle fiction, une série dramatique au format de huit épisodes de 25 minutes dans lesquels convergent différents genres et qu’ils baptisent eux-mêmes comme “pulp Latino », selon Netflix dans sa déclaration.

Produit par Vancouver Media pour Netflix, la série a une distribution internationale dirigée par Verónica Sánchez (“El embarcadero”), Asier Etxeandia (“Pain and glory”), Miguel Ángel Silvestre (“Velvet”), l’actrice et chanteuse argentine Lali Espósito (“Presque des anges”), l’actrice cubaine Yany Prado (“La double vie d’Estela Carrillo”) et Enric Auquer (“La vie parfaite”).

Tourné dans divers endroits espagnols à Madrid et à Tenerife, “Sky Rojo” a deux saisons confirmées, selon Netflix, dans lesquelles la vie de Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) et Gina (Yany Prado) sera racontée. qui, dans le premier lot d’épisodes, entreprennent une fuite à la recherche de leur liberté tout en étant poursuivis par Roméo (Asier Etxeandia), son souteneur, et Moisés (Miguel Ángel Silvestre) et Christian (Enric Auquer), ses acolytes dans le Club Las Novias.

Álex Pina et Esther Martínez Lobato sont les créateurs et producteurs exécutifs avec Jesús Colmenar, qui réalise avec Óscar Pedraza, David Victori, Albert Pintó, Javier Quintas et Eduardo Chapero-Jackson.

L’équipe de scénarisation est composée d’Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Javier Gómez Santander, Juan Salvador López et Mercedes Rodrigo, tandis que Migue Amoedo a pris les rênes de la direction de la photographie avec David Azcano et David Acereto.