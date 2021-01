02/12/1984 Diana, princesse de Galles à l’ambassade britannique à Oslo, Norvège, 12 février 1984. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD EXPRESS

MADRID, 2 (CHANCE)

Diana of Wales a commencé à traiter avec la presse britannique lorsque ses relations avec le prince Charles ont commencé à sonner fortement dans les recoins des médias. A cette époque, la jeune femme n’avait que 19 ans, elle vivait avec ses trois colocataires et travaillait comme assistante dans une crèche où elle aimait ça comme si c’était juste un autre bébé … parce qu’elle était comme ça, heureuse quand elle voyait que la personne en face d’elle sourit.

Jeune, grande, blonde, aux yeux bleus, discrète et future épouse du prince Charles, héritier du trône d’Angleterre … elle avait tout pour être au centre des médias et elle l’était. Il ne fait aucun doute que c’était le cas. Avec elle, il y avait un avant et un après dans la presse mondiale, car les aspects les plus privés de la vie de Diana suscitaient de plus en plus d’intérêt public et sa vie privée avait tendance à être envahie.

Surprise à chaque fois qu’elle quittait son domicile pour rencontrer de très grands groupes de presse, Lady Di devait s’habituer à avoir de bonnes relations avec la presse … ce n’était pas une option, c’était une opportunité car elle deviendrait princesse et possible future reine de Angleterre, mais la tragédie a barré son chemin et il est devenu une icône mondiale.

Comme nous l’avons déjà dit, Lady Di a causé un avant et un après car elle était connue dans le monde entier. Une femme discrète, parfaite pour les yeux de la reine Elizabeth II, qui est devenue publique et a éclipsé tous les membres de la Maison royale sans qu’elle le veuille. Merveilleux.

Les objectifs de toutes les caméras se focalisaient sur chaque moment, chaque événement, chaque plateau, chaque sourire et Diana semblait avoir une facilité à sourire – envahie de tristesse – à chaque fois qu’elle voyait une caméra, à serrer la main de tout citoyen qui en avait besoin. , parler aux anonymes, être naturel, devenir vraiment la princesse que le peuple a toujours voulu. Et il l’a compris.

Son nom et son intérêt public ont atteint le sommet après sa séparation du prince Charles, elle a vécu sa vie et est tombée amoureuse d’un homme qui la valorisait. Et après avoir atteint le ciel qu’il méritait tant, il est devenu une étoile filante en 1997 où un tragique accident a mis fin à la vie de la femme qui a tout donné pour le peuple et qui a sauvé – n’oublions pas – la monarchie britannique.