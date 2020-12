12/04/1984 Diana, princesse de Galles (1961 – 1997), tient un bouquet de fleurs lors d’une visite à la Royal School for the Blind de Liverpool, Royaume-Uni, le 4 décembre 1984 .. MADRID, 6 (CHANCE) Si on parle de Lady Di, nous parlons d’une femme qui savait gérer – d’une certaine manière – sa position publique pour défendre et s’occuper de causes sociales qu’un membre de la Maison royale n’avait jamais possédées auparavant. La princesse de Galles est devenue la femme la plus célèbre du monde en quelques mois depuis que sa fréquentation avec le prince Charles a commencé à faire l’objet de rumeurs et depuis lors, la célébrité l’a hantée jusqu’aux derniers jours de sa vie. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD MIKE MOORE

Si nous parlons de Lady Di, nous parlons d’une femme qui savait gérer – d’une certaine manière – sa position publique pour défendre et assister à des causes sociales qu’un membre de la Maison royale n’avait jamais possédées auparavant. La princesse de Galles est devenue la femme la plus célèbre du monde en quelques mois depuis que sa fréquentation avec le prince Charles a commencé à faire l’objet de rumeurs et depuis lors, la célébrité l’a hantée jusqu’aux derniers jours de sa vie.

L’année 1997 a été la plus tragique, mais la plus spéciale de sa vie. Elle vivait confortablement amoureuse de Hasnat Ahmad Khan, qui lui avait appris ce qu’était le véritable amour et avec qui elle était aussi heureuse que possible. Peut-être que ce bonheur qu’elle n’avait jamais eu avec Carlos était ce qu’elle a trouvé dans le cœur de ce cardiologue qui a vécu avec elle pendant les derniers mois de sa vie.

La princesse du peuple et pour le peuple, a donné sa vie pour défendre publiquement des causes sociales, des maladies comme le VIH, la pauvreté des enfants, le handicap … elle a donné son cœur à tous ces citoyens qui sont descendus dans la rue pour la voir, la toucher et la crier . Elle savait donner ce que les gens lui demandaient, c’était inhabituel pour une femme appartenant à la maison royale d’être si proche des gens, mais elle l’a compris.

Elle était et sera l’une des femmes les plus précieuses de tous les temps, mais derrière cette beauté qu’elle portait dans chacune de ses apparitions, il y avait un regard triste qui reflétait la solitude d’une personne qui ne vivait pas dans le faste qu’ils lui avaient promis. Peut-être que son humilité et sa transparence dans son regard étaient ce qui la rendait importante et surtout, ce qui causait un lien si étroit avec tous les citoyens.

Tragique sa mort et triste le souvenir d’une femme décédée jeune, publiquement battue à certaines occasions par des personnes avec lesquelles elle avait vécu, mais comprise par tout le monde. Lady Di restera dans la mémoire de beaucoup d’entre nous en tant que femme de la tête aux pieds, qui ne se souciait pas de ce qu’on disait d’elle, mais qui a réussi ce pouvoir pour mener à bien de bonnes causes et non pour les “ postures ” que beaucoup ont membres des maisons royales.