Après avoir divulgué une vidéo où Lady Frijoles “ dédie ” une chanson déchirante, maintenant une tendre photo refait surface La Hondurienne est enceinte et son petit ami Victor Rodríguez, un agent de sécurité, lui embrasse le ventre Mirian Zelaya a publié fin 2020 l’état d’avancement de sa grossesse

Après avoir filtré une vidéo Instagram avec une dédicace très spéciale, qui pourrait être considérée comme un soupçon d’amour contre son petit ami, Mirian Zelaya, ou Mirian Rodríguez alors qu’elle s’appelle sur Facebook “ Lady Frijoles ”, elle surprend à nouveau avec une image qui le montre. son statut de femme enceinte.

Récemment, Mundo Hispánico vous a présenté une vidéo de Lady Frijoles sur un compte Instagram où vous pouvez la voir portant une mini-jupe et un dévouement très sincère à son petit ami? dans une chanson, il parlait de «ne plus jamais supplier» une personne, donc apparemment il aurait des «problèmes» avec le père de son prochain enfant.

Cependant, maintenant une photo de novembre 2020 refait surface et publiée sur Facebook “ Mirian Rodríguez ”, qui est apparemment gérée par le Hondurien, dans laquelle vous pouvez voir l’immigrante enceinte et avec son partenaire Victor Rodríguez.

Dans l’image, une dame enceinte Frijoles permet à son partenaire Victor Rodríguez de caresser et d’embrasser son ventre, qui aime choyer la femme qui a rejeté le plat de haricots lors de la caravane d’immigrants au Mexique.

La photo est un collage de deux photos dans lesquelles Lady Frijoles porte une robe bleu ciel aux reflets verts, ainsi que des huaraches dorées et un bandeau qui retient ses cheveux vers les hommes et avec des reflets blonds.

Cependant, ce n’était pas tout, car avant cette photo, également fin 2020, Mirian Zelaya, “ Lady Frijoles ” a partagé une image, qu’elle a même mise en arrière-plan de Facebook dans laquelle son partenaire Victor Rodríguez apparaît avec trois petites filles. , donc vraisemblablement, l’homme avait déjà été marié …

Un autre fait remarquable à propos de Lady Frijoles est que sur Facebook, “ Mirian Rodríguez ” définit son état matrimonial comme “ marié ”, alors peut-être qu’à son retour de détention aux États-Unis, elle a “ scellé ” son amour avec son partenaire …

Il convient de noter que Mirian Zelaya “ Lady Frijoles ” et sa sœur Mirna, ont été détenues en prison pendant plusieurs mois, après avoir attaqué une femme qui leur avait loué un appartement aux États-Unis, pour lequel elles ont ensuite été déportées au Honduras, où elles développer leur vie.

Mirian Zelaya, mieux connue sous le nom de «Lady Frijoles», a surpris il y a quelques semaines avec une photo échographique, ainsi qu’une image de son ventre, confirmant sa grossesse, de son petit ami Víctor Rodríguez; maintenant elle le fait avec une minijupe.

Víctor Rodríguez est un agent de sécurité privé et est devenu célèbre pour les publications de sa femme, l’immigrant hondurien qui était célèbre pour avoir rejeté dans une vidéo, les haricots qu’ils lui ont donnés au Mexique.

Maintenant, il se pourrait que “ Lady Frijoles ” soit enceinte, mais sans petit ami, car dans un mystérieux compte Instagram appelé “ frijoleslady ”, où du matériel du Hondurien est téléchargé, une vidéo a été partagée avec une dédicace très spéciale.

Sans être certain que ce compte est géré par Mirian Zelaya, une vidéo pourrait être partagée où Lady Frijoles est vue portant une minijupe, les jambes légèrement ouvertes pour montrer presque “ la plus intime ”, avec un chemisier à fleurs rose et la minijupe noire et des bottes .

Ce qui est frappant dans la vidéo, c’est que la chanson du Grupo Firme intitulée ‘Ya no volvo con ti’ joue en arrière-plan, ce qui suggère qu’elle a déjà rompu avec son petit ami Víctor Rodríguez?

La vidéo, bien qu’elle n’ait aucun mouvement, car il s’agit simplement de la capture de la photo de Lady Frijoles avec son image sexy en minijupe et sans voir sa tête, a pour arrière-plan le suivant:… », Message clair d’une rupture amoureuse .

Bien qu’il s’agisse de spéculations, on s’attend à ce que bientôt, la Hondurienne continue de mettre à jour ses réseaux sociaux où elle partage des moments spéciaux de sa vie et cela dépendra de si Victor Rodríguez apparaît ou non, pour savoir si elle a rompu avec son petit ami. et sera maintenant une mère célibataire …

ICI, VOUS POUVEZ VOIR LA VIDÉO DE LADY BEANS AVEC LA DÉDICACE À SON PETIT AMI?

Mirian Zelaya, mieux connue sous le nom de Lady Frijoles, montre une jambe formidable en minijupe, au milieu de la grossesse de son partenaire Víctor Rodríguez.

Tout s’est passé à travers une photo qu’il a téléchargée sur son compte Instagram officiel @frijoleslady où il a l’air très sensuel.

Les cartes postales ont été téléchargées samedi soir et jusqu’à dimanche matin, il a déjà eu quelques réactions à leur égard, mais on ne savait pas dans quel cas il s’agissait.

Ce que vous voyez, c’est que cela pourrait être une fête parce que vous pouvez voir des invités et des ballons roses et blancs.

Lady Frijoles, qui montre maintenant sa jambe avec une minijupe, a annoncé il y a quelques semaines qu’elle attendait un bébé à la suite de sa relation avec Víctor Rodríguez.

L’immigrante hondurienne est devenue célèbre au Mexique lorsqu’elle faisait partie de la caravane de migrants qui a quitté l’Amérique centrale pour rejoindre les États-Unis. Cependant, à l’arrivée du Mexique, ils ont fait une escale dans plusieurs villes et des compatriotes engagés leur ont offert une auberge et de la nourriture.

Après avoir reçu une assiette de riz et de haricots, Mirian Zelaya s’est plainte parce qu’elle ne le jugeait pas approprié et c’est au milieu d’un entretien qu’elle a rejeté l’aide.

Compte tenu de cela, des milliers, voire des millions de Mexicains ont reproché à la Hondurienne de se plaindre, ce pour quoi elle a reçu des critiques et même des menaces de mort. Après cela, elle a continué son chemin, mais une fois arrivée aux États-Unis, elle a été expulsée vers son pays et là, comme elle était déjà célèbre, on lui a proposé un emploi d’animatrice de télévision.

Depuis lors, sa chance a changé pour le mieux et maintenant il jouit de la renommée et de la stabilité économique en raison de tout ce qui s’est passé au Mexique.

