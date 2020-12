L’actrice Anya Taylor-Joy dans le rôle de Beth Harmon, lors d’une scène de la série “Lady’s Gambit”. (. / Netflix)

Le monde des échecs connaît une effervescence globale inattendue, avec un allié exceptionnel. Netflix, la plateforme de télévision, a donné un coup de fouet à l’amour des planches avec la série “ Gambit de Dama ”.

Les aventures de Beth Harmon, le personnage fictif joué par l’actrice américaine Anya Taylor-Joy, est devenu un record pour la plateforme, vu par plus de 62 millions de foyers le premier mois après sa première le 23 octobre, le plus suivi de ses catalogue dans 63 pays et parmi les dix plus consultés dans 92.

Le succès va au-delà des écrans: Le roman sur lequel la série est basée, l’oeuvre de l’Américain Walter Tevis, est sur la liste des livres les plus lus du journal ‘New York Times’ 37 ans après sa publication, les recherches Google sur la façon de jouer aux échecs sont à leur point le plus élevé en neuf ans, et les ventes de livres de stratégie d’échecs sont en hausse de 600% aux États-Unis, selon le cabinet de conseil NPD.

La capacité de la série à mettre un sujet dans la conversation n’est pas nouvelle, accélérée dans une période de plus grande consommation de loisirs à la maison, comme cela s’est produit avec la série sur Michael Jordan, «The Last Dance», qui a multiplié les ventes de 5 000% sur le site eBay des produits NBA Chicago Bulls le jour de sa première -821 requêtes par minute-, mais pour les échecs, c’était totalement inattendu.

«Personne ne s’y attendait, quand on voit que la série sort en octobre et qu’elle commence à l’aimer, personne ne l’imaginait. Pour le monde des échecs, c’est un cadeau“David Martínez, directeur du site” Chess24 “en espagnol, a assuré l’agence ..

La série transmet «l’intensité et l’émotion» d’un tournoi

La série parvient à “capter l’intensité et l’émotion d’un tournoi”, a-t-il assuré à ceux du monde des échecs. (Netflix)

De son point de vue, la série est «très bien accompli“Quant à ce qui parvient à capturer”l’intensité et l’excitation d’un tournoi»Et ce qui entoure la compétition au-delà du plateau, ainsi que la préparation des jeux. “Tous les joueurs d’échecs se voient reflétés et les gens veulent jouer”, a-t-il déclaré.

Martínez est responsable de la version espagnole d’une page qui propose des diffusions de tournois, des actualités et vend des cours. Les données vous montrent les meilleurs chiffres d’audience depuis novembre 2018, lorsque la Coupe du monde a eu lieu au cours de laquelle le Norvégien Magnus Carlsen a battu l’Américain Fabiano Caruana.

«La bonne nouvelle, c’est que ce ne sont pas seulement les gens qui passent, mais qui ont été encouragés à rester, à s’intéresser à d’autres choses, à acheter des produits (..) Nous avons un abonnement premium et nous avons vendu 200% du mois avec les meilleurs numéros que nous ayons eu», A assuré Martínez.

L’impact atteint également le commerce traditionnel

L’impact de la série a multiplié le réveil des échecs pendant la pandémie. La plateforme vidéo en direct Tic -la majorité parmi les utilisateurs du jeux video– a commencé à faire des échecs l’une de ses catégories les plus vues entre mars et août, lorsqu’elle a accumulé plus de 41,2 millions d’heures de visionnage.

Cependant, son influence atteint également les entreprises ordinaires, donc punies cette année par la pandémie de coronavirus. À Madrid ‘La maison des échecs‘, dans le quartier Chueca de la capitale, ils assurent avoir reçu “un barrage »de clients.

“Cela a considérablement stimulé nos ventesNous sommes très heureux et aussi quelque peu troublés par le travail. Parfois ça n’a pas dépassé un peu », assure . le directeur de ce magasin, Andres Tijman.

L’effet Netflix sur l’intérêt des échecs. (entrepreneurshiftfacts)

Comme beaucoup d’autres, ils ont été contraints de numériser en raison de la crise sanitaire, de numériser leur fonds éditorial et d’offrir des cours via Internet. “Je ne sais pas si c’est une combinaison de la pandémie et de ‘Lady’s Gambit’, ce que je sais, c’est que nous vendons des jeux, des tableaux et des livres comme jamais auparavant»Ajoute Tijman.

Il faudra un peu plus de temps à la vague Netflix pour arriver aux échecs fédératifs, admet le président de la Fédération espagnole des échecs (FEDA), Javier Ochoa de Echagüen.

«À court terme, il est impossible de disposer de données sur la manière dont cela se reflète dans les fédérés, mais ce qui est clair, c’est que son impact a été très important dans les médias. Tout le monde en parle, même les gens qui ne jouent pas aux échecs », a estimé le président de la FEDA à ..

Ochoa partage l’impression positive de la fidélité de la série à l’environnement d’échecs des années 60. «J’ai lu que (Garry) Kasparov il les a conseillés sur les aspects techniques et l’ambiance des tournois et la saison est très bien réussie », a-t-il ajouté.

Toujours en France, ils soulignent que la série a rendu les échecs “à la mode”. “La série arrive à un mauvais moment”, il se lamente par exemple Mathilde Choisy, directeur de la Fédération française des échecs (FFE, pour son acronyme en français). Cette propagande inattendue, en tombant dans l’isolement total, n’a pas encore eu d’effet sur le nombre de membres de la FFE; En réalité, En raison des mesures d’isolement, la fédération a perdu environ 22% de ses adhérents. Les grands bénéficiaires de ce boom sont plutôt les sites de jeux en ligne. Par exemple, chess.com est passé de 30 000 utilisateurs quotidiens à plus de 110 000.

Ce sont des sites qui ne sont généralement pas sous l’orbite des fédérations. Quoi qu’il en soit, ils espèrent que l’effet «Queen’s Gambit» durera et que l’impact atteindra enfin les clubs. Pendant ce temps, Les ventes du tableau de bord ont doublé depuis la sortie de la série.

La série est sûre d’avoir un effet à long terme qui peut être utilisé par les clubs lorsque les activités sont à nouveau diffusées.

Netflix peut-il attirer plus de femmes aux échecs?

La série a un protagoniste féminin, ce qui n’était pas courant dans les échecs des années 60, ni malheureusement à cette époque, bien que la situation se soit améliorée.

“Les échecs sont encore assez masculins, il y a 11% de joueuses, et même ainsi il a grandi. Au cours des cinq dernières années, les femmes sont passées de 4% à 11%. De la Fédération également, nous faisons un très gros effort », a ajouté Ochoa.

“Laisse une femme être le protagoniste C’est une réussite, c’est un personnage séduisant, ce qui nous encourage à vouloir qu’il fasse bien. Espérons que l’on remarquera à long terme que davantage de femmes approchent. Ils y travaillent, encourageant plus de filles à commencer à jouer, mais malgré cela, le pourcentage est très faible », estime le réalisateur de ‘Échecs24‘ en espagnol.

Un ancien championnat d’échecs féminin espagnol joué dans les salles du Centre asturien, le 16 décembre 1957. (. / Archive)

Si le personnage joué par l’actrice d’origine anglo-argentine Anya Taylor-Joy peut amener plus de joueurs aux échecs, cela pourrait être un deuxième cadeau que «Queen’s Gambit» donne aux échecs. Ses fans, en attendant de savoir s’il y aura une deuxième saison, atténuent déjà l’impatience entre les planches et les pions.

