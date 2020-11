En même temps que le ballon roule dans les matchs de l’équipe nationale argentine et pour la Coupe de la Ligue professionnelle de notre pays, les adeptes et le fanatisme augmentent en Chine. A travers les réseaux sociaux, l’AFA cherche à générer du contenu propice qui est déjà exposé sur le territoire asiatique, où l’Albiceleste a dépassé un million et demi d’abonnés.

Le projet consiste à positionner le football argentin dans un marché en plein essor afin qu’il ait une visibilité réelle et concrète pour la première fois afin que les clubs puissent montrer leurs joueurs et les mettre sur le rebord de la fenêtre. Afin de réactiver le marché par des transferts importants, ils parient sur les interactions dans les réseaux sociaux chinois tels que Weibo, Toutiao, Douyin, DQD, Zhihu et Baidu, parmi les plus populaires, depuis plus d’un an.

Lionel Messi C’est le principal visage publicitaire du football national, mais l’idée est d’élargir son image avec d’autres personnalités de l’équipe nationale et aussi de la Ligue professionnelle. Souviens-toi que Carlos Tevez, qui a été membre de Shanghai Shenhua pendant un an, est un autre des visages les plus connus de cet environnement. L’augmentation du matériel et du contenu augmentera les interactions, la visibilité et l’exposition des étoiles locales; donc, aussi les possibilités d’enregistrement des ventes.

En plus d’avoir accès aux buts et aux émotions de chaque match de la Sélection et de la ligue argentine, les supporters orientaux ont des produits officiels depuis plus de six mois dans l’un des commerce électronique (Commerce électronique) le plus important en Chine.

Ils peuvent acheter en ligne 65 produits Parmi lesquels se trouvent des vêtements (t-shirts, t-shirts, pantalons, casquettes, combinaisons, foulards, chaussettes, foulards et même jugulaires), bracelets, montres, tasses, sacs à dos, porte-clés, blocs-notes, serviettes, cartes de poker, parapluies et aussi des matériaux chinois indigènes avec les couleurs bleu clair et blanc.

Au cours des deux dernières années, l’AFA a déjà enregistré quatre parrainages régionaux en Asie. Le lien avec le pays asiatique se renforce et le football argentin cherche à obtenir une part à moyen et long terme avec lui.

Messi en équipe nationale est l’un des contenus avec le plus de reproductions en général (REUTERS / Juan Ignacio Roncoroni)

