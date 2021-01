(Bloomberg) – Le président élu américain Joe Biden dit qu’il est désormais contre la peine de mort. Une affaire impliquant le terroriste survivant du marathon de Boston l’attend dès le premier jour pour prouver s’il le pense.

Le ministère de la Justice du président Donald Trump demande à la Cour suprême de rétablir les condamnations à mort de Dzhokhar Tsarnaev, qui a obtenu une décision de la cour d’appel l’année dernière. La cour supérieure examinera ensuite l’opportunité d’accorder la révision de l’appel du gouvernement lors d’une conférence privée vendredi, après avoir omis de donner suite à la pétition lors de son premier examen la semaine dernière.

Indépendamment de ce que font les juges, l’administration Biden sera confrontée immédiatement après son entrée en fonction le 20 janvier au défi de traiter l’affaire contre l’un des responsables de l’attentat meurtrier de 2013. La peine de mort contre Tsarnaev en 2015 était accordé lorsque Biden était vice-président, puis le nouveau président a soutenu la peine capitale lorsqu’il était sénateur. Il a promis de mettre fin aux exécutions fédérales pendant sa campagne pour la Maison Blanche.

“Tsarnaev est le cas idéal pour tester si Biden s’oppose vraiment à la peine de mort dans tous les cas”, a déclaré Kent Scheidegger, directeur juridique de la Criminal Justice Legal Foundation, un groupe de victimes de l’attentat. “S’il le pense vraiment, alors il devrait prendre cette mesure dans le cas qui mérite le plus la peine de mort, et c’est tout.”

L’équipe de transition de Biden n’a pas répondu aux questions sur ce que l’administration fera dans l’affaire Tsarnaev. Son site Web répertorie «l’élimination de la peine de mort» dans le cadre de sa politique de justice pénale. Il souligne que, depuis 1973, plus de 160 personnes condamnées à mort ont été disculpées.

“Parce que nous ne pouvons pas garantir que les affaires de peine de mort seront traitées correctement à tout moment, Biden travaillera pour adopter une législation visant à éliminer la peine de mort au niveau fédéral et incitera les États à suivre l’exemple du gouvernement fédéral”. dit votre site. “Au lieu de cela, ces personnes devraient purger la prison à vie sans libération conditionnelle.”

Les démocrates ont déclaré cette semaine qu’ils présentaient une législation interdisant la peine de mort fédérale.

Le facteur victime

Le juge de première instance de Tsarnaev n’a pas rigoureusement sélectionné les jurés potentiels pour les préjugés avant le procès, a déclaré la Cour d’appel des États-Unis pour le premier circuit le 31 juillet La cour d’appel a confirmé la peine à perpétuité, assurant que, en Dans tous les cas, il mourra en prison.

Cependant, la décision modifie “l’une des poursuites pour terrorisme les plus importantes de l’histoire de notre pays”, a déclaré le ministère de la Justice dans sa pétition du 6 octobre. Les deux bombes à éclats qui ont explosé près de la ligne d’arrivée de course de renommée mondiale ont tué trois personnes: Krystle Campbell, 29 ans, Lingzi Lu, 23 ans, et Martin Richard, 8 ans, et ont causé des blessures qui ont altéré le la vie de nombreuses autres personnes.

Déclaration sociale

Biden n’a pas encore nommé l’avocat principal du ministère de la Justice à la Cour suprême, et son candidat au poste de procureur général, le juge du circuit de DC Merrick Garland, pourrait être un acteur majeur pour décider de ce qu’il faut faire dans cette affaire et d’autres. .

Cependant, la nouvelle administration chargée de l’affaire pourrait indiquer son approche de la peine de mort à l’avenir.

«Alors que des cas comme les pertes en vies humaines tragiques et les blessures dévastatrices résultant du bombardement du marathon de Boston sont ce qui met à l’épreuve la résolution de quiconque, invoquer la peine de mort même pour les crimes les plus odieux en dit plus sur nous en tant que société. que sur l’individu dont le gouvernement actuel préconise la mort », a déclaré l’ancienne procureure fédérale Miriam Krinsky, fondatrice et PDG de Fair and Just Prosecution, un groupe qui plaide pour la réforme.

Deborah Denno, professeure à la Fordham Law School, dont les études ont été citées dans des affaires de peine de mort à la Cour suprême, a déclaré qu’elle pensait que le ministère de la Justice de Biden inverserait le cap et rejetterait la pétition.

L’affaire est United States v. Tsarnaev, États-Unis, no. 20-443.

Note originale: L’appel des bombardiers du marathon de Boston est un test de peine de mort précoce

