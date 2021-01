Le service de police métropolitain d’Indianapolis travaille sur les lieux du crime le dimanche 24 janvier 2021, où cinq personnes, dont une femme enceinte, ont été abattues dimanche matin à l’intérieur d’une maison d’Indianapolis. (Justin L. Mack / L’étoile d’Indianapolis via AP)

Un adolescent a été accusé d’avoir tué cinq membres de sa famille à son domicile à Indianapolis dimanche dernier. Parmi les victimes sont ses parents et une femme enceintela police locale a signalé.

Le jeune homme de 17 ans reste en détention après les meurtres du dimanche matin, alors qu’il aurait a ouvert le feu sur les cinq personnes qui se trouvaient à la maison, selon les informations de la police et des médias FOX 59. Les charges retenues contre l’adolescent n’ont pas encore été annoncées, qui sont attendues jeudi.

La police a reçu un rapport d’un personne abattue juste avant 4 heures du matin dimanche à Indianapolis, selon un communiqué de presse du département de police métropolitaine d’Indianapolis (IMPD). Les agents sont arrivés et ont trouvé un Un mineur, le frère du suspect, près de la maison avec ce qui semblait être des blessures par balle, selon la police et le rapport.

“Ils ont tué ma famille”dit-il, selon FOX 59.

L’adolescent qui a survécu à l’attaque a déclaré aux enquêteurs que le suspect, son frère, il avait des problèmes avec son père, qui le grondait pour être allé quelque part sans avoir d’abord consulté sa mère et lui, maintient le rapport.

La police a découvert plus tard cinq personnes tuées par balle. Plus tard, la police a identifié les victimes comme Kezzie et Raymond Childs, tous deux âgés de 42 ans; Elijah Childs, 18 ans; Rita Childs, 13 ans; et Kiara Hawkins, 19 ans, qui était enceinte d’un garçon.

Les premiers intervenants ont emmené Kiara Hawkins dans un hôpital local, mais ni elle ni le bébé n’ont réussi à survivrela police a signalé. Les enfants policiers trouvés à l’extérieur ont également été emmenés à l’hôpital.

La police n’a pas encore publié le nom ou une photo du suspect.

«Bien que le retrait de l’auteur présumé de meurtres de masse de nos quartiers ne rende pas les vies perdues, cela nous permettra, espérons-le, de nous rapprocher de la guérison en tant que communauté», a déclaré lundi le chef de l’IMPD. Randal Taylor, selon Fox News.

«Je suis reconnaissant à tous les agents de l’IMPD et aux partenaires de la justice pénale qui ont travaillé sans relâche au cours des 30 dernières heures pour rendre justice à ces victimes, à leurs amis et familles et à toute notre communauté», a-t-il ajouté.

Le jeune homme qui a survécu aurait dit aux détectives qu’il était en bas avec ses parents quand ils ont commencé à entendre des coups de feu, suivi par sa sœur hurlant: “Il leur a tiré dessus”.

Le frère de la victime plus tard “Il est descendu les escaliers avec un pistolet qui tire des fusils et a commencé à tirer”, selon le rapport.

