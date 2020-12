Mauricio Macri et Cristina Fernández lors de l’investiture présidentielle d’Alberto Fernández

Cristina Fernández de Kirchner suppose que Mauricio Macri a utilisé l’appareil d’État pour mener une persécution politique et fiscale systématique qui incluait ses fils Máximo et Florencia Kirchner. “Il y avait une machine de persécution et de harcèlement des opposants politiques”, la vice-présidente a dénoncé dans une lettre que ses avocats Carlos Beraldi et Romina Mercado ont déposée auprès de l’AFIP. C’est arrivé début février 2020.

Mercedes Marcó del Pont, chef de l’AFIP, a ordonné qu’un audit interne complet soit effectué pour vérifier si la plainte du vice-président était vraie. Et dix mois plus tard, il est apparu à Comodoro Py avec une extension de la plainte contre Macri et les anciens administrateurs de l’AFIP Alberto Abad et Leandro Cuccioli.

L’audit de l’AFIP suppose qu’Abad et Cuccioli ont exécuté des ordres directs de Macri pour harceler CFK et ses fils Máximo et Florencia. Et que ces ordonnances n’étaient pas soumises à la loi et auraient consommé les crimes d’abus de pouvoir, de violation des devoirs d’un agent public et d’association illicite.

«L’entité des irrégularités détectées suffit à prouver que le vice-président a fait l’objet de persécutions féroces, coordonnées avec d’autres niveaux de l’Etat. Les résultats rendent compte d’une matrice de persécution déployée dans les efforts du Dr Alberto Abad et de l’ingénieur Leandro Cuccioli, sous le gouvernement présidé par l’ingénieur Macri », a écrit Marco del Pont dans un jugement interne avant de porter plainte devant la justice fédérale .

Cristina Fernández et Marcó del Pont lors d’un événement social devant le gouvernement de Mauricio Macri

La plainte étendue de Marco del Pont est basée sur ces événements irréguliers présumés, selon le mémoire présenté à Comodoro Py:

1. Absence de notification d’un audit: “La participation du vice-président aux procédures de détermination d’office des obligations fiscales a été levée, même s’il est apparemment évident qu’il existait une possibilité évidente de lui accorder une intervention et, ainsi, de se conformer pleinement aux réglementations légales en vigueur ».

2. Notification ultérieure dans une adresse sans lien avec le vice-président: «Les lignes directrices les plus élémentaires de l’état de droit contestent la possibilité que l’administration fédérale ait promu une procédure de détermination d’office sans informer de manière fiable le contribuable des charges qui lui ont été imposées, en particulier lorsque Il avait d’autres adresses où une telle notification aurait pu être faite. L’agence savait que l’adresse fiscale de CFK enregistrée auprès de l’AFIP n’était pas sa véritable adresse (Cela a été déclaré par l’occupant de la propriété dans la première notification qui y a été faite) et, malgré cela, puisque la réglementation légale en vigueur a généré l’obligation de le notifier à d’autres adresses alternatives avec lesquelles elle était publiquement liée (par exemple, ni plus ni moins que le Sénat de la Nation, où elle a été sénateur), il a été délibérément omis et avec une indiscutable mauvaise foi de procéder ainsi.

3. Irrégularités dans la détermination de la dette de la vice-présidente et de ses enfants: “Des irrégularités ont été détectées dans l’analyse des audits de situation financière avec la formulation conséquente de charges inexactes ».

Quatre. Nombre inhabituel d’enquêtes systémiques sur des informations fiscales: «Nous avons vérifié l’ampleur des enquêtes effectuées dans les bases de données de l’AFIP concernant la vice-présidente et ses enfants, ainsi que l’existence d’enquêtes effectuées en dehors des procédures réglementées. La sous-direction générale de l’audit interne a représenté des milliers de demandes systémiques d’informations fiscales de la vice-présidente et de ses deux enfants, sans même fondement juridique apparent, par un grand groupe d’agents d’agence. A cette situation, il faut ajouter l’élimination probable des traces informatiques sur d’autres consultations effectuées de manière prétendument illégale.

5. Création de groupes de suivi et de contrôle de certains contribuables: “Le parquet a fait appel à des groupes de travail mis en place pour analyser la situation de certains contribuables, et de leurs entreprises, dont la composition était alors déterminée par les autorités politiques.”

Leandro Cuccioli, ancien directeur de l’AFIP

Dans l’AFIP, ils jurent que l’extension du procès contre Macri n’est pas liée à la lettre que CFK a écrite sur les actions politiques de l’ancien président de Cambiemos. Cristina était au courant de l’audit approfondi que Marcó de Pont avait ordonné et ils sont amis depuis longtemps.