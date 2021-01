Quelque 2000 signatures ont déjà été notifiées par l’AFIP sur “d’éventuelles violations”

L’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) a ouvert une enquête sur les entreprises incluses dans le programme ATP, l’aide d’État au paiement des salaires mise en œuvre en 2020. La semaine dernière, 2 066 entreprises ont reçu une aide pour le paiement des salaires – selon différentes modalités – ont été notifiés par l’agence des «manquements possibles» aux conditions d’accès au programme officiel et ils doivent procéder à la décharge correspondante.

Bien que les notifications ne détaillent pas la violation pour laquelle l’entreprise fait l’objet d’une enquête, l’AFIP a indiqué que la notification est basée sur les informations reçues de la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) et de la Banque centrale (BCRA) . Certaines des conditions que les entreprises devaient remplir pour recevoir une aide du programme ATP incluaient, par exemple, qu’elles ne pouvaient pas distribuer de bénéfices, racheter des actions, acheter des dollars CCL ou des dollars MEP, ou transférer des fonds à des entreprises établies dans des paradis fiscaux. Ces limitations sont effectives jusqu’à 12 mois après l’octroi de la prestation pour les entreprises de moins de 800 salariés et 24 mois pour celles de plus de 800 salariés.

Le non-respect entraîne la baisse consécutive des avantages convenus par le Programme d’assistance d’urgence pour le travail et la production

En revanche, les entreprises bénéficiaires du programme ne peuvent augmenter les honoraires, salaires ou avances des membres des organes administratifs de plus de 5%, ce qui comprend les paiements supplémentaires, les primes ou les honoraires extraordinaires liés à la réalisation de certains résultats.

“Le non-respect entraîne la baisse consécutive des avantages convenus par le Programme d’assistance d’urgence pour le travail et la production prévu par le décret n ° 332/20 et l’obligation qui en découle pour le bénéficiaire de procéder aux remboursements correspondants à l’État national », peut être lu dans la note reçue par les entreprises faisant l’objet de l’enquête.

Les entreprises qui ont reçu de l’aide devaient répondre à diverses exigences financières

Les entreprises auront la possibilité de procéder à leur décharge et, ensuite, celles qui auront effectivement enfreint les conditions devront rembourser les sommes qu’elles ont reçues, bien que la modalité n’ait pas encore été définie. «Le remboursement comprend une amende et des intérêts, mais le mécanisme sera mis en place dans les prochains jours. Le remboursement se fera à l’Etat national, cela peut être au ministère de l’Economie ou à la Banque centrale dans le cas des crédits subventionnés, à l’Anses ou directement à l’AFIP, cela dépend du type d’assistance reçue “, a-t-il expliqué à Infobae Carlos Castagneto, chef de la direction générale des ressources de la sécurité sociale de l’AFIP.

Bien qu’il ne s’agisse pour le moment que d’entreprises, Castagneto a déclaré que Des croisements seront également effectués avec les informations des détenteurs de monotaxe qui ont perçu des avantages en 2020 et qui ont également dû se conformer à certaines restrictions pour réaliser des opérations financières.

«Les données sur le non-respect de l’une quelconque des exigences proviennent de la Direction générale des ressources de la sécurité sociale de l’AFIP sur la base des rapports de la CNV et de la Banque centrale. Toutes les informations sont croisées. Le programme s’est terminé en 2020 mais s’il y a des non-conformités cette année, il continuera à être contrôlé et le retour doit être rétroactif, non seulement à partir du moment où une exigence a été violée », a ajouté le responsable.

«La première chose que les entreprises doivent faire est d’identifier les exigences auxquelles elles n’ont pas répondu et quand elles ne l’ont pas respectée. Étant donné que les inductions reçues ne le précisent pas expressément, elles montrent seulement que certaines des restrictions existantes ont été violées. Ensuite, les entreprises doivent analyser quel ATP elles devraient retourner, plus l’intérêt. Il est important de savoir quand la restriction a été violée parce que les restrictions évoluaient et qu’une entreprise de moins ou plus de 800 employés n’est pas la même », a-t-il expliqué. Ezequiel Passarelli, fiscaliste.

Le programme ATP a été lancé en mars, par le décret 332/20, après la déclaration d’isolement social préventif et obligatoire en raison de la pandémie de coronavirus. La prestation consistait en une aide d’État équivalente à 50% du salaire de ses employés et était en vigueur jusqu’en décembre 2020.

Au cours du dernier mois de l’année dernière, le gouvernement a indiqué que le programme ATP permettait le paiement du salaire complémentaire correspondant au mois de novembre de 33 873 entreprises.

Au cours du dernier mois de l’année dernière, le gouvernement a indiqué que le programme ATP permettait le versement du salaire complémentaire correspondant à novembre de 33 873 entreprises, qui représentaient 536 312 travailleurs avec un investissement de plus de 10 milliards de dollars.

Cependant, au pire moment de la pandémie et avec les restrictions les plus strictes en matière d’activité et de mouvement, le programme couvrait une partie des salaires des employés de quelque 234 000 entreprises, principalement du commerce et de l’industrie. Lors de cette première phase du programme ATP, selon les estimations officielles, l’aide salariale incluait 2,3 millions de salariés en relation de dépendance.

Mercedes Marco del Pont, responsable de l’AFIP (.)

En revanche, cette semaine, la réunion de routine du cabinet économique reprendra et il est apparu que l’une des questions à l’ordre du jour est l’épidémie de coronavirus et la possibilité de devoir remettre en œuvre des mesures restrictives et, par conséquent, établir des programmes de soutien économique. aux foyers et aux entreprises, tels que le revenu familial d’urgence (IFE) et l’ATP.

Selon des sources officielles, il est plus probable qu’un programme similaire à l’IFE soit réimplémenté, tandis que les aides au paiement de salaires comme l’ATP seraient limitées aux secteurs encore concernés comme le tourisme ou le divertissement.

J’ai continué à lire

Face aux doutes sur une épidémie de coronavirus, le gouvernement commence à discuter de l’opportunité de reprendre l’IFE et le programme ATP

Ce qui vient ensuite: une année de plus d’inflation ou de pénurie apparaîtra