Johannesburg, 25 décembre . .- L’Afrique du Sud a enregistré un nouveau record avec 14305 cas de covid-19 détectés en une journée au cours des dernières 24 heures jusqu’à ce jeudi, dans une deuxième vague de la maladie entraînée par une nouvelle variante du coronavirus .

Selon les dernières données officielles, le pays – épicentre de la pandémie en Afrique – accumule 968 563 infections, 25 983 décès et 822 978 guérisons, après avoir réalisé plus de 6,3 millions de tests sur une population de plus de 58 millions d’habitants.

L’Afrique du Sud a découvert une nouvelle variante du coronavirus (SARS-CoV-2) qui semble stimuler la deuxième vague de covid-19.

Appelé 501.V2, le variant a été détecté ces derniers mois pour la première fois dans le Cap oriental et s’est depuis propagé à d’autres provinces sud-africaines.

Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a démenti jeudi soir qu’il existe des preuves que la variante sud-africaine est plus dangereuse ou contagieuse que la variante trouvée au Royaume-Uni, comme son collègue britannique, Matt Hancock, l’a suggéré cette semaine.

Hancock a révélé ce mercredi qu’une deuxième variante “plus contagieuse” du coronavirus liée à l’Afrique du Sud a été détectée en Grande-Bretagne, faisant référence à deux cas de personnes ayant voyagé dans le pays du sud, et le gouvernement britannique a imposé des restrictions de voyage à la nation africaine.

“Il n’y a aucune preuve que la variante sud-africaine est plus pathogène que la variante britannique”, a souligné Mkhize, qualifiant la restriction de voyage de “décision malheureuse”, car une telle mesure “exigerait plus de preuves scientifiques que ce qui est actuellement disponible”.

Deuxième vague

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a décrété de nouvelles restrictions le 14 pour tenter d’arrêter la deuxième vague de covid-19 et a averti que, à moins qu’elles ne soient remplies, “ce sera le dernier Noël pour de nombreux Sud-Africains”.

La deuxième vague est menée par quatre provinces: le Cap-Occidental, où se trouve le Cap; Cap Oriental; KwaZulu Natal et Gauteng, qui abrite Johannesburg – la plus grande ville du pays – et Pretoria, la capitale sud-africaine.

L’Afrique du Sud avait maintenu les infections sous contrôle depuis août, après quelques mois difficiles au cours desquels elle était non seulement le grand épicentre du COVID-19 en Afrique, mais aussi la cinquième nation au monde la plus durement touchée par la pandémie.

Ces derniers mois, cependant, le nombre de nouveaux cas quotidiens a augmenté rapidement, en particulier dans les quatre provinces susmentionnées.

L’Afrique du Sud reste de loin le pays le plus durement touché par le coronavirus dans toute l’Afrique.

Près de 2,6 millions d’infections, 61432 décès et 2,17 millions de guérisons ont été enregistrés sur le continent depuis que le premier cas continental a été détecté en Égypte le 14 février, selon les données publiées aujourd’hui par les Centers for Control et Prévention des maladies en Afrique (CDC Afrique).