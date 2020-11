. / EPA / ARMANDO BABANI / Archives

Francfort (Allemagne), 20 novembre . .- La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, estime que «la numérisation ne réduira pas nécessairement les emplois, mais plutôt les transformera».

S’exprimant lors du 30e Congrès bancaire européen qui s’est tenu virtuellement à Francfort, Lagarde a déclaré que “les recherches montrent que les taux de chômage sont généralement plus faibles dans les économies numérisées”.

Mais cela conduit généralement à une redistribution des emplois entre les industries, selon le président de la BCE.

La pandémie de coronavirus a accéléré l’utilisation de la technologie numérique pour travailler, faire des achats et payer.

“Près de 50% des Européens déclarent avoir travaillé à domicile pendant la pandémie et le commerce électronique a augmenté d’un cinquième lors du premier verrouillage”, en restant à ce niveau lorsque les restrictions ont été levées, tout en étant en même temps réduit l’utilisation des liquidités, selon le président de la BCE.

Lagarde a cité des études qui estiment que “une automatisation plus rapide en raison de la pandémie détruira 85 millions d’emplois dans 26 pays d’ici 2025, mais créera 97 millions de nouveaux emplois, soit un gain net de 12 millions”.

“L’Europe est confrontée à de nombreux défis dans les années à venir en raison de la pandémie et des tendances à long terme, qui incluent l’augmentation des niveaux d’endettement, le vieillissement de la population, la numérisation et le changement climatique”, a ajouté Mme Lagarde.

Par conséquent, selon Lagarde, la croissance durable passe par des progrès et la mise à profit des opportunités offertes par les nouvelles technologies, ce qui signifie qu’il est nécessaire de «trouver de nouvelles méthodes de production capables de créer des emplois, en veillant à ce que tous les travailleurs aient la possibilité d’acquérir les compétences nécessaire pour travailler ces emplois. “