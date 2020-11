Vaccin contre le covid19. REUTERS / Dado Ruvic / Archives

L’Agence européenne des médicaments (EMA, pour ses sigles en anglais) prévoit d’approuver un premier vaccin contre le coronavirus “d’ici la fin de l’année” pour une distribution “à partir de janvier” 2021, a rapporté samedi son directeur, l’Italien Guido Rasi.

“Si les données sont solides, nous pouvons donner Feu vert pour le premier vaccin d’ici la fin de l’année et début de la distribution à partir de janvierRasi a déclaré dans une interview publiée ce samedi dans le journal italien Il Sole 24 Ore.

La mission de l’EMA est autoriser et contrôler les médicaments dans l’Union européenne. La Commission européenne est chargée de fournir l’agrément final qui permet aux laboratoires de commercialiser leur médicament sur l’ensemble du bloc.

L’agence, qui s’engage à «6 ou 7 “vaccins différents en 2021, a reçu vendredi dernier “les premières données cliniques de Pfizer pour son vaccin”, a précisé l’Italien. “Nous avons reçu le les données précliniques d’AstraZeneca, celles des essais sur animaux qui sont déjà en cours d’évaluation et enfin nous avons eu plusieurs discussions avec Moderna»A expliqué le directeur.

Le directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments (EMA) Guido Rasi. . / EPA / ROBIN VAN LONKHUIJSEN / Archives

Si un vaccin peut commencer à être distribué en janvier, ses premiers effets sur la propagation du virus “sera visible dans cinq à six mois, essentiellement le prochain été européenFit remarquer Rasi.

“C’est clair que Il ne sera pas possible de vacciner tout le monde, mais nous commencerons par les catégories les plus exposées, comme les personnes âgées et les agents de santé, qui commenceront à bloquer les ponts de transmission“, A assuré le chef de l’agence, qui estime qu’il faut vacciner”plus de la moitié »de la population européenne pour« pouvoir assister à un déclin de la pandémie », ce qui nécessitera «au moins 500 millions de doses en Europe”.

“Il faudra au moins un an »pour vacciner tout le monde et “si tout se passe bien d’ici la fin de 2021, nous aurons une immunisation suffisante”, a conclu Rasi.

Cette semaine, Les États-Unis et la Russie ont annoncé que leurs vaccins contre la maladie COVID-19 présentaient des résultats positifs qui laissent penser que leur approbation et leur distribution ultérieure sont presque terminées.

La Société pharmaceutique américaine Pfizer a affirmé lundi dernier que son vaccin contre le coronavirus est “efficace à 90%»Selon la première analyse intermédiaire de son essai de phase 3, dernière étape avant de demander formellement son homologation.

REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / Archives

Cette efficacité de protection contre le virus SARS-CoV-2 a été obtenue sept jours après la deuxième dose de vaccin et 28 jours après la première, a déclaré la société dans un communiqué conjoint avec la société allemande BioNTech. En raison du début récent des études, il n’est pas possible de savoir combien de temps dure l’immunité.

Alors que la Russie a assuré mercredi dernier que son Le vaccin Spoutnik V a été efficace à 92% dans les premiers essais de phase 3 et il n’y a eu «aucun événement indésirable inattendu au cours des essais». Le calcul était basé sur 20 cas confirmés de COVID-19 répartis entre les personnes vaccinées et celles ayant reçu le placebo.

Vaccin Spoutnik-V. REUTERS / Tatyana Makeyeva

«L’efficacité a été démontrée sur la base d’une première analyse intermédiaire obtenue 21 jours après la première injection. Il n’y a eu aucun événement indésirable inattendu au cours des essais. Le suivi des participants est en cours“Le Centre national d’épidémiologie et de microbiologie de Gamaleya du ministère de la Santé de la Fédération de Russie et le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) ont fait rapport ensemble dans un communiqué de presse.

Le chiffre d’efficacité pour les deux vaccins est notoirement élevé, en tenant compte du fait que certains spécialistes avaient annoncé que une formule qui atteint 60% de vaccination serait déjà un résultat positif pour faire face à la pandémie.

AVEC INFORMATIONS DE L’.

