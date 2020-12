Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez et Victoria Ruffo (Photo: Cuartoscuro / Instagram @ jose_eduardo92)

Eugenio Derbez a l’habitude de faire des blagues sur les ex-partenaires, en particulier Victoria Ruffo, mais cette fois c’était José Eduardo, leur fils, qui a décidé de mettre un terme aux propos de son père.

Le comédien avait déjà expliqué à une occasion que Derrière chaque blague sur la mère de son fils il y a une douleur profonde et c’est qu’avec celles-ci il parvient à évacuer la tristesse qu’il a ressentie en quittant José Eduardo il y a plus de 20 ans après s’être séparé de Victoria Ruffo.

Derbez a même mentionné que ses propos mettent sa partenaire actuelle, Alessandra Rosaldo, mal à l’aise, mais malgré ses demandes, il n’arrête pas de les faire.

Mais cette fois, José Eduardo Derbez lui-même Il lui a demandé de laisser sa mère seule via un fil Instagram.

Le jeune influenceur a rencontré Aislinn Derbez, son père et Rosaldo pour parler de la deuxième saison de En voyage avec les Derbez, où ils ont non seulement parlé de l’absence de Mauricio Ochmann et Kalani dans le projet, mais ils ont également voulu qu’Eugenio s’arrête. blâmer leurs partenaires pour ce qu’ils vivent avec leurs enfants.

Les célébrités ont parlé de la grande ressemblance entre le youtuber et le comédien mexicain, mais c’est ce dernier qui a souligné qu’il y avait aussi une grande ressemblance avec Victoria Ruffo.

«C’est très drôle, vraiment … rien mais vous êtes avec la version jouée de votre maman. C’est mon visage avec les cahètes de ta mère», A commenté Eugenio Derbez.

“Laisse ma mère tranquille”, José Eduardo a dit en riant d’arrêter les commentaires de son père.

«C’est ce que j’ai déjà fait», répondit très sérieusement le patriarche de la célèbre dynastie.

Mais les commentaires ont continué, comme le comédien a souligné plus tard que la mère d’Aislinn est responsable de ses comportements.

“Je ne lui ai pas appris ça”, mentionné, qui a été répondu par Alessandra et plus tard par José Eduardo.

“Tu dis tout aux mamans”, a souligné le chanteur des sens opposés.

«Oh papa, pour l’amour de Dieu. Maintenant, maintenant, maintenant, Dieu de ma vie. Alessandra, qui as-tu épousé, qui est ton mari? », ajouta le fils de Victoria Ruffo.

Plus de 25 ans se sont écoulés depuis la séparation d’Eugenio Derbez et de Victoria Ruffo, mais les histoires sur leur relation, leur coexistence et l’éducation de leur fils continuent d’attirer l’attention.

Le comédien a rappelé le mois dernier la douleur qu’il avait ressentie en se séparant de José Eduardo en raison de conflits avec son ex-partenaire, dans les années 90.

Derbez recadrée Ruffo de cette image sur Instagram

«C’était une douleur énorme pour moi que pendant tant d’années, ils ne m’ont pas laissé voir José Eduardo, je n’y avais même pas accès, ils m’ont enlevé mon autorité parentale, qu’ils ne me la prennent qu’aux trafiquants de drogue, aux criminels, pour certaines raisons que je ne veux pas dire qu’ils ont enlevé mon autorité parentale, je ne pouvais même pas m’en approcher », a-t-il révélé dans une interview avec la journaliste Luz María Doria.

«Un jour, j’ai disparu et le garçon n’a plus jamais entendu parler de moi … J’ai essayé de rentrer chez lui, mais il était entouré de gardes avec Omar (Fayad, le mari de Ruffo et actuel gouverneur de l’état d’Hidalgo). Imaginez le niveau de sécurité autour du bâtiment, un jour je suis arrivé à l’ascenseur déguisé, barbe, moustaches, casquette », Il a raconté le moment où il a essayé d’approcher son fils, mais avant de monter dans l’ascenseur, il a été arrêté et sa tentative a été contrecarrée.

José Eduardo a même fait remarquer qu’il n’avait pas beaucoup de souvenirs de ses parents ensemble, peut-être un ou deux conflits, mais heureusement il n’a jamais entendu de mauvais commentaires sur le créateur de La familia P. Luche.

