Houston (USA), 11 janvier . .- Le triomphe des équipes de la Conférence Ouest, dirigées par les Los Angeles Lakers, leaders de la division Pacifique, et leurs voisins les Clippers, est devenu la note dominante dans Dimanche match NBA.

Golden State, Utah Jazz et Denver Nuggets ont également été rejoints par des vainqueurs pour mettre en valeur la puissance des équipes occidentales, alors que les Timberwolves du Minnesota ont attiré l’attention en mettant derrière une séquence de sept défaites, la pire de la ligue.

Les infections à Covid-19 ont également continué à être des protagonistes en forçant la NBA à reporter le match que les Boston Celtics et Miami Heat auraient dû jouer.

Les Lakers, avec 27 points du centre Anthony Davis, qui est revenu après avoir raté le match précédent, ont battu les Houston Rockets incohérents en tant que visiteurs 102-120, où le jeune Christian Wood était à nouveau le meilleur avec 23 points.

L’équipe de Los Angeles, qui a remporté le deuxième match consécutif, reste invaincue avec un bilan de 5-0 à l’extérieur et n’a été que leader de la division Pacifique (8-3), qui est également le meilleur bilan de la ligue.

Les Clippers (7-3) ont dû souffrir avant de battre les Chicago Bulls 130-127 avec suspense, et ils l’ont fait grâce à l’excellent travail de l’attaquant vedette Kawhi Leonard, qui a contribué 35 points, dont sept triples.

Leonard, qui a marqué 11 sur 22 sur le terrain et a affiché son meilleur bilan de la saison, a également atteint 10000 points en tant que professionnel sur l’un des cinq points à 3 points en troisième période, lorsqu’il a ajouté 21 points.

Ses points et ses 3 marqués ont été les plus importants en un seul quart de sa carrière. Le dernier 3 points de Leonard en troisième période a donné aux Clippers leur première avance depuis qu’ils ont touché le premier panier du match, et les sept 3 points qu’il a réalisés lui ont permis de faire match nul pour le mieux en tant que professionnel.

L’attaquant français Nicolas Batum, qui a également débuté, a récolté huit points, trois passes, quatre récupérations, deux rebonds et a mis un bouchon dans ce qui était son 800e match de saison régulière en tant que professionnel en NBA.

Le garde Zach LaVine a de nouveau donné un autre score en tant que leader des Bulls en marquant 45 points, son meilleur bilan de la saison, mais ils n’ont pas empêché la défaite.

Quelque chose que le gardien de réserve Damion Lee a fait, qui a marqué deux lancers francs avec 3,3 secondes à jouer dans le temps réglementaire et les Warriors ont battu les Raptors de Toronto 106-105, dans un duel de champions NBA.

Les buts de Lee ont permis aux Warriors (6-4) d’éviter le retour des Raptors et ont remporté la deuxième victoire consécutive qui leur permet de consolider leur palmarès.

La même chose a été obtenue par le Jazz qui avait le garde All-Star Donovan Mitchell avec 28 points, dont quatre triples, et une défense qui a capturé 63 rebonds, ce qui les a aidés à battre les Detroit Pistons 86-96 sur la route.

Le centre français Rudy Gobert a terminé avec 20 rebonds, dont 13 défenseurs, et a inscrit quatre blocs en tant que leader du match défensif du Jazz (6-4), dont cinq victoires sur la route en sept matchs.

Plus confortable a été le triomphe des Nuggets, qui avec le centre serbe Nikola Jokic en tant que leader qui a contribué un double-double de 22 points, 10 rebonds et cinq passes décisives, a battu les New York Knicks 89-114 à domicile, dans ce qui était leur deuxième victoire consécutive, qui les a mis avec une note positive pour la première fois (5-5) jusqu’à présent en championnat.

L’Oklahoma City Thunder a également profité de la victoire et a eu un record de victoire (6-5) après avoir battu les Brooklyn Nets décimés 116-129 à domicile, qui ont récupéré leur attaquant vedette Kevin Durant, ancien joueur de l’équipe visiteuse, mais ont continué sans Le gardien de point de départ Kyrie Irving est sur «des problèmes personnels».

Le garde canadien Shai Gilgeous-Alexander a contribué 31 points, ce qui a aidé le Thunder à gagner, malgré le fait que Durant, son ancien joueur de franchise, a réalisé un double-double de 36 points et 11 rebonds après avoir raté trois matchs pour être sous les protocoles de Santé et sécurité Covid-19.

Les Timberwolves (3-7) n’ont pas joué leur meilleur basket, mais cette fois ils ont eu le succès du meneur D’Angelo Russell, qui a contribué 27 points, et ont battu les San Antonio Spurs 96-88, ce qui leur a permis de briser une séquence de sept défaites consécutives et remporte la première victoire depuis le 26 décembre dernier.

Ceux qui ne pouvaient pas se battre pour la victoire étaient les Celtics et le Heat lorsque leur match a été reporté après que l’équipe de Miami a été soumise aux protocoles de santé et de sécurité covid-19, après que le garde Avery Bradley a été exclu, et ils se sont retrouvés sans huit joueurs disponibles, le minimum requis par la NBA pour jouer à un match.

Le report était le deuxième en raison des pertes de Covid-19 jusqu’à présent cette saison après que les Rockets et le Thunder n’aient pas pu jouer l’inauguration le 23 décembre.