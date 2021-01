. / EPA / ETIENNE LAURENT SHUTTERSTOCK OUT

Houston (USA), 16 janvier . .- La puissance des équipes avec le plus grand potentiel de joueurs commence à se manifester au sein de la NBA: Los Angeles Lakers, Utah Jazz et Angeles Clippers défilent sans arrêt dans la Conférence Ouest, tandis que qu’à l’Est, les Celtics de Boston et les Milwaukee Bucks sont en tête.

Les Lakers, actuels champions de la ligue, n’ont eu aucun problème à battre les New Orleans Pelicans 112-95 au Staples Center pour leur cinquième victoire consécutive, la plus longue séquence de victoires en cours en NBA avec les Celtics, qui les ont également remportés. Cela permet également d’avoir la meilleure note de la ligue (11-3).

Le Jazz a de nouveau eu le garde Donovan Mitchell comme meilleur buteur -26 points- et a vaincu les Hawks d’Atlanta sous-évalués sans problèmes (116-92), dans ce qui était leur quatrième victoire consécutive.

L’équipe de l’Utah est allée à un record de victoires de 8-4 et est déjà leader dans la division du Nord-Ouest et troisième dans la Conférence Ouest, seulement surpassée par les Lakers et Clippers, qui ont également battu à domicile en battant 100-138 à Sacramento Kings.

Les attaquants Kawhi Leonard et Paul George ont respectivement contribué 27 et 26 points et ont mené l’attaque gagnante des Clippers qui a détruit les Sacramento Kings 100-138, dans ce qui était la troisième victoire consécutive pour l’équipe de Los Angeles qui a un dossier de 9. 4, le deuxième meilleur de la Division Pacifique et de la Conférence Ouest.

Les Clippers ont remporté 15 matchs consécutifs sur la route contre les Kings et n’ont pas perdu à Sacramento depuis le 19 mars 2013.

Alors que dans l’Est, les Celtics, malgré des pertes importantes en raison des protocoles de santé et de sécurité de Covid-19, avaient le garde Jaylen Brown avec 21 points et huit passes qui les ont aidés à gagner 124-97, dans ce qui qui était le premier match de l’équipe après avoir eu trois annulations en raison de la pandémie de coronavirus.

Boston, qui a enregistré sa cinquième victoire consécutive, a eu trois matchs annulés parce que certains joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus et d’autres ont été exclus parce que la recherche des contacts a montré qu’ils pouvaient avoir été exposés.

L’attaquant de puissance Jayson Tatum et le centre Robert Williams sont restés dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA avec Carsen Edwards.

Les Celtics ont amélioré leur fiche à 8-3 et continuent de diriger la division Atlantique et la Conférence Est.

Les Bucks avaient à nouveau l’attaquant de puissance grec Giannis Antetokounmpo comme meilleur buteur qui a contribué 31 points, malgré le manque de 9 tirs personnels sur 10, et neuf rebonds avec lesquels ils ont battu les Dallas Mavericks 112-109 et obtenu le quatrième victoire consécutive.

L’équipe de Milwaukee (9-4) est déjà un chef de file exceptionnel dans la division centrale et deuxième au classement de la Conférence Est, juste derrière les Celtics.

La garde canadienne Shai Gilgeous-Alexander a récolté un double double de 33 points – le meilleur record professionnel – et 10 passes avec l’Oklahoma City Thunder, qui a battu les Chicago Bulls 127-125, en prolongation.

Le Thunder a remporté sa première victoire à domicile en six disputés depuis le début de la nouvelle saison.

Le centre Andre Drummond a réalisé un double-double de 33 points – il a obtenu le meilleur record professionnel – et 23 rebonds avec les Cleveland Cavaliers, qui ont battu les Knicks de New York 106-103, qu’ils ont laissé avec la cinquième défaite consécutive.

Les nouvelles acquisitions des Cavaliers, du centre Jarrett Allen et de l’attaquant Taurean Prince, acquis des Brooklyn Nets, n’étaient pas disponibles car tous les joueurs (sept), dans le contrat à quatre équipes, qui impliquaient le garde James Harden, de les Houston Rockets, n’avaient pas passé les examens médicaux.

Drummond a affiché son premier match 30-20 avec les Cavaliers depuis que l’ancien centre Carlos Boozer a marqué 32 points et 20 rebonds contre les SupersSonics de Seattle le 20 janvier 2004.

Pendant ce temps, les infections au sein de la NBA augmentent et la ligue a été contrainte d’annuler trois autres matchs, qui auraient dû jouer Detroit contre Washington, Minnesota contre Memphis et Phoenix contre Golden State.

De plus, le centre américano-dominicain Karl-Anthony Towns, des Timberwolves, a confirmé sur les réseaux sociaux qu’il avait été testé positif au covid-19.

Les Espagnols, le meneur Ricky Rubio et l’attaquant de puissance Juancho Hernangomez, ont été inclus dans le rapport sur les blessures de jeudi en vertu des protocoles de santé et de sécurité Covid-19 de la NBA.

Le diagnostic est particulièrement difficile pour Towns, dont la mère, Jacqueline Cruz-Towns, est décédée à 59 ans le 13 avril des complications du covid-19. Elle avait lutté contre le virus pendant un mois.

Les villes ont déclaré avant la saison que six autres membres de la famille étaient également décédés des complications du virus.

“Avant le match de ce soir, j’ai reçu un autre terrible appel et j’ai été testé positif au COVID”, a déclaré Towns dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. “Je ferai tout ce qui est nécessaire pour me battre et gagner cette bataille.”