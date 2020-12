. / EPA / CLEMENS BILAN / Archives

Incapable d’arrêter la deuxième vague de covid-19, l’Allemagne a décidé d’imposer des mesures plus drastiques, comme la fermeture de commerces et d’écoles, de peur que le coronavirus ne devienne incontrôlable avec les vacances de fin d’année. Alors, Tous les magasins non essentiels, ainsi que les écoles et les jardins d’enfants, fermeront à partir de mercredi prochain jusqu’au 10 janvier, a annoncé la chancelière Angela Merkel..

Le leader conservateur a confirmé les “très nombreux décès” dus à l’épidémie de covid-19, et la “croissance exponentielle” des infections, avant d’assurer: “Nous sommes obligés d’agir, et nous agissons maintenant.”

Merkel a annoncé la fermeture après avoir rencontré les dirigeants des 16 États fédéraux aujourd’hui et après que le nombre de nouvelles infections à covid-19 a battu des records ces derniers jours.

Après six semaines de fermeture totale de restaurants, bars, théâtres, cinémas, musées et installations sportives, l’Allemagne a estimé que ces restrictions étaient insuffisantes. “La situation continue d’être très grave (…) elle s’est même aggravée depuis la semaine dernière”, a averti jeudi Lothar Wieler, président du Robert Koch Health Surveillance Institute (RKI). Selon lui, l’épidémie continue de progresser car la population n’a pas suffisamment réduit ses contacts sociaux.

Le nombre de nouvelles infections quotidiennes a atteint 30 000 vendredi et samedi, bien au-dessus de la moyenne quotidienne de la première vague, que l’Allemagne contrôlait mieux que de nombreux pays européens. Le record de décès en une journée a été battu jeudi, avec 598. Le chef du RKI estime que la situation dans le pays est également due à «la fatigue» de la population, après près de dix mois d’impositions sans précédent. et) encore plus d’efforts », a déclaré vendredi le président allemand Frank-Walter Steinmeier, autorité morale du pays.

Cette évolution ne semble pas affecter la crédibilité de Merkel, qui reste l’une des personnalités politiques préférées des Allemands. Et c’est que la chancelière s’est prononcée tout au long de l’automne boréal en faveur de mesures plus dures mais n’a pas réussi à convaincre les chefs de région, compétents en matière de santé.

Développement…

