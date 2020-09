MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La nouvelle pandémie de coronavirus qui a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan a laissé 1378 nouveaux cas en Allemagne au cours des dernières 24 heures et deux décès, contre 782 infections et aucun décès de la veille, selon le bilan publié ce samedi par le Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale chargée du contrôle et de la surveillance des maladies infectieuses.

Avec les nouvelles données, le bilan de la pandémie sur le sol allemand s’élève à 248 997 cas et 9 324 décès. Le nombre de personnes qui ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie générée par le coronavirus, s’élève à 222900, après que 1000 patients ont été libérés au cours des dernières 24 heures.

La Rhénanie du Nord-Westphalie est l’État le plus touché d’Allemagne, avec 60 085 positifs et 1 823 décès, suivie de la Bavière, avec 58 692 cas et 2 641 décès, et du Bade-Wurtemberg, avec 43 259 personnes infectées et 1 865 décès. Berlin compte 11 623 cas et 226 décès.

Le gouvernement d’Angela Merkel et les régions ont plaidé ces derniers jours pour un resserrement des restrictions pour contenir les flambées de ces dernières semaines, avec des recommandations expresses de ne pas se rendre dans les zones considérées à risque.

OBLIGATOIRE D’UN MASQUE

En ce sens, le Sénat de Berlin a décidé cette semaine que les personnes qui souhaitent assister à une manifestation dans la capitale avec plus de 100 participants doivent désormais porter un masque. Comme DPA l’a appris de sources qui ont participé à la réunion du gouvernement de Berlin, il y aura des exceptions pour les manifestations qui ont lieu dans des véhicules et des vélos.

Jusqu’à présent, dans la capitale allemande, les masques n’étaient obligatoires que dans les transports en commun et dans les commerces, ainsi que pour les élèves des écoles, mais pas pendant les cours.