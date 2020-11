BERLIN (AP) – Il y a 75 ans, le banc de la salle 600 du palais de justice de Nuremberg était rempli de certaines des figures les plus infâmes du XXe siècle: Hermann Goering, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop et 18 autres dirigeants nazis.

On ne les appelait pas encore des criminels de guerre: l’accusation n’existait pas avant le début des procès de Nuremberg, le 20 novembre 1945, dans ce qui est considéré comme le début d’une nouvelle ère du droit international.

Les processus ont ouvert la voie en déclarant les responsables gouvernementaux individuellement responsables de l’agression et du massacre de millions d’innocents. En plus du concept de crimes de guerre, ils ont créé des crimes contre la paix, la guerre d’agression et des crimes contre l’humanité, dont l’héritage est vivant aujourd’hui à la Cour pénale internationale.

Nuremberg était la ville où les actes nazis ont eu lieu à la lueur des torches et où Adolf Hitler a promulgué les lois raciales de 1935 qui ont conduit à l’Holocauste.

Le célèbre film de propagande du cinéaste Leni Riefenstahl “Triomphe de la Volonté”, avec ses larges plans aériens et d’autres techniques novatrices, a fait connaître au monde le congrès du parti nazi de 1934 à Nuremberg. Les hiérarques se sont entretenus avec des foules immenses au Luitpold Arena et au Zeppelin Field dans la ville bavaroise. Les nazis ont commencé la construction de la salle des congrès mais ne l’ont jamais achevée et le bâtiment abrite aujourd’hui un centre de documentation sur l’histoire de Nuremberg à l’époque nazie.

La décision d’utiliser le palais de justice de la ville pour les procès était plus pragmatique que symbolique, car c’était l’un des rares grands bâtiments non endommagés par les bombardements alliés.

Les déclarations de centaines de témoins ont duré 218 jours. L’un d’entre eux était Rudolf Hoess, commandant du camp de la mort d’Auschwitz, qui “a réagi à l’ordre de massacrer des êtres humains comme s’il s’agissait d’un ordre d’abattre des arbres”, a écrit le procureur américain Whitney R. Harris.

Les procureurs ont également pu se tourner vers les archives nazies méticuleuses avec leurs documents qui “ont mis à nu le mécanisme de la conspiration allemande”, comme l’a écrit Daniel De Luce, correspondant de l’Associated Press.

Le 1er octobre 1946, Goering, chef de l’armée de l’air et bras droit d’Hitler, fut condamné à mort avec 11 autres dirigeants, dont Martin Bormann, l’adjoint d’Hitler, jugé par contumace. On sait aujourd’hui que Bormann est mort à Berlin en 1945 en essayant de fuir l’avancée soviétique. Sept autres ont été condamnés à de longues peines de prison et trois ont été acquittés.

Quinze jours plus tard, les condamnés ont été pendus dans la prison adjacente au tribunal, à l’exception de Goering, qui s’est suicidé la veille avec une pilule empoisonnée.

L’un des derniers témoins survivants du procès, Emilio DiPalma, est décédé il y a quelques mois des suites du COVID-19, qu’il a contracté à la maison de retraite où il résidait dans le Massachusetts.

Après avoir combattu les Allemands sur les lignes de front pendant la guerre, DiPalma, 19 ans, s’est retrouvé à passer en revue en tant que garde de la cour, debout près de la barre des témoins alors que les hommes de main d’Hitler étaient interrogés sur leurs atrocités.

«À ce jour, j’ai du mal à croire qu’un être humain puisse faire des choses aussi cruelles à un autre», écrit-il dans ses mémoires.

Vendredi, la ville de Nuremberg commémorera l’anniversaire dans la salle 600, lors d’une cérémonie où l’invité d’honneur sera le président allemand Frank-Walter Steinmeier. En raison du coronavirus, il sera fermé au public, mais il sera transmis en ligne avec une traduction en anglais.