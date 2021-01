. / EPA / HAYOUNG JEON

Berlin, 20 janvier . .- L’Allemagne a de nouveau dépassé le millier de décès avec ou par covid-19 au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de nouvelles infections est passé à 15974, selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI) de virologie mis à jour à minuit dernier.

Le nombre de positifs depuis que la première contagion a été libérée dans le pays s’élève à 2 068 002 et le nombre de décès, 48 ​​770, dont 1 148 en une journée.

Le nombre maximum d’infections a été enregistré le 18 décembre avec 33 777 nouvelles infections, et celui des décès, jeudi dernier, avec 1 244 en 24 heures.

Environ 1 741 800 personnes sont enregistrées comme guéries et le nombre de cas actifs s’élève à environ 277 700, selon les estimations du RKI.

“Après une forte augmentation des cas début décembre, un recul pendant les jours fériés et une nouvelle augmentation la première semaine de janvier, les chiffres baissent désormais légèrement dans la plupart des Etats fédéraux (mais pas dans tous)”, note le RKI dans votre rapport quotidien.

Dans l’ensemble de l’Allemagne, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours est de 123,5 cas pour 100 000 habitants et les nouvelles infections ont totalisé 102 704 la semaine dernière.

Entre les états fédéraux, les différences sont énormes: la Thuringe a l’incidence cumulée la plus élevée en sept jours de tout le pays, avec 237,7 nouvelles infections pour 100000 habitants, suivie du Brandebourg avec 208,8 et de la Saxe-Anhalt, avec 204,8, tandis que Brême, avec 78,5, est celle avec la plus faible incidence.

Le pic d’incidence a été enregistré le 22 décembre avec 197,6 nouvelles infections pour 100 000 habitants en une semaine.

Le nombre de patients atteints de COVID-19 dans les unités de soins intensifs mardi s’élevait à 4947 -56 de moins en une journée-, dont 2862 -58% et 7 de moins par rapport à lundi-, ont besoin d’une respiration assistée, selon les données de l’Association interdisciplinaire allemande pour les soins intensifs et la médecine d’urgence (DIVI).

En une journée, 773 nouvelles admissions de patients atteints de covid-19 ont été enregistrées en réanimation et 829 ont quitté les soins intensifs, dont 30% correspondent à des décès, précise le RKI dans son rapport quotidien.

Le facteur de reproduction (R) qui prend en compte les infections dans un intervalle de sept jours est de 0,87 dans l’ensemble de l’Allemagne, ce qui signifie que 100 personnes infectées infectent en moyenne 87 personnes.

1,4% DE LA POPULATION A REÇU LA PREMIÈRE DOSE

Depuis le 26 décembre, le nombre de personnes qui ont déjà reçu la première dose du vaccin covid-19 en Allemagne s’élève à 1195429, ce qui correspond à 1,4% de la population, alors que 24741 personnes déjà ont été vaccinés une deuxième fois.

La chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de gouvernement des “Länder” ont convenu mardi de prolonger jusqu’au 14 février les restrictions actuelles à la vie publique, y compris la suspension des cours en présentiel, par crainte de la propagation de nouvelles mutations de coronavirus.

Merkel et les dirigeants régionaux ont également convenu de l’introduction de l’utilisation obligatoire des masques chirurgicaux ou FFP2 dans les transports publics et les magasins, et l’extension du télétravail dans toutes les zones de travail lorsque cela est possible.

L’activité dans les secteurs des loisirs, du sport, de la culture et de la gastronomie a été suspendue en Allemagne depuis début novembre et depuis la mi-décembre, les écoles et les magasins non essentiels ont été fermés.